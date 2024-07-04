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Политика ,  
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Путин заявил о ставшем реальностью многополярном мире

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Turar Kazangapov / Reuters)

В глобальном политическом пространстве происходят стремительные изменения, многополярный мир стал реальностью, заявил российский президент Владимир Путин во время заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его слова приводит ТАСС.

«В нынешних условиях, когда в мире происходят стремительные и необратимые перемены, несомненно, востребована активная инициативная позиция ШОС в международных делах. Многополярный мир стал реальностью», — сказал Путин.

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ШОС основали в 2001 году. Организация ставит перед собой задачи по укреплению взаимного доверия, сотрудничества в экономическом росте и о противодействии угрозам. В объединении подчеркивают, что она не имеет атрибутов военного альянса. Официальные языки: русский и китайский.

По словам президента, ШОС наряду с БРИКС стала опорой «нарождающегося нового миропорядка». Расширяется круг государств, которые поддерживают «справедливое мироустройство», готовы защищать свои права и традиционные ценности, подчеркнул Путин.

4 июля в Астане завершился саммит ШОС, в рамках которого в организацию приняли Белоруссию. Таким образом, число членов ШОС выросло до десяти. Теперь в организацию входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Иран, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. Афганистан и Монголия имеют статус наблюдателя.

Владимир Путин не первый раз высказывается о значении многополярного мироустройства. «Этот тренд <...>, тенденция в мире к многополярности — она неизбежна», — отметил президент в апреле 2023 года. Он неоднократно обвинял Запад в стремлении к однополярной гегемонии.

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Владимир Путин

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