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Военная операция на Украине ,  
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Time рассказал о прохладных отношениях между Харрис и Зеленским

Сюжет
Военная операция на Украине
Харрис за неделю до начала военных действий отказала Украине в передаче оружия и введении санкций против России. Эта встреча задала тон их дальнейшим отношениям с Зеленским, пишет журнал
Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Kenny Holston / Getty Images)

Вице-президент США Камала Харрис в феврале 2022 года, за несколько дней до начала полномасштабного военного конфликта между Россией и Украиной, отвергла предложение Киева передать ему оружие и ввести против Москвы превентивные санкции, сообщает Time.

Журнал описывает встречу Харрис с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности 18-20 февраля 2022 года. Эта встреча, по данным Time, задала тон дальнейшим отношениям политиков, «которые никогда не были особенно теплыми».

Тогда оба собеседника согласились, что начало военных действий неизбежно, пишет журнал со ссылкой на бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова. Зеленский призвал США ввести против Москвы санкции, так как считал, что это предотвратило бы бои, а также передать Киеву зенитные системы, истребители, артиллерию и другое оружие. Харрис отклонила оба предложения.

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Как пишет Time, украинской делегации сказали, что США не могут ввести упреждающие санкции, «поскольку наказание может последовать только после преступления». Кроме того, говорится в статье, тогда США считали угрозу санкций более эффективным средством сдерживания, чем их введение, а передача Киеву современного оружия могла бы убедить Россию в том, что Украина является клиентским государством (страной, которая получает поддержку и защиту от другого более крупного государства) НАТО.

Представитель Белого дома сказал Time, что Харрис «была решительным сторонником постоянной поддержки Украины со стороны США» и «неоднократно выражала непоколебимую приверженность поддержке народа Украины в его защите от жестокой агрессии России».

Действующий президент США Джо Байден, обещавший помогать Украине столько, сколько потребуется, в июле объявил о выходе из борьбы за пост главы государства (выборы пройдут в ноябре) и предложил сделать кандидатом от демократов Харрис. Республиканскую партию будет представлять Дональд Трамп, который был президентом в 2017-2021 годах.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Камала Харрис США Украина санкции военная помощь
Камала Харрис фото

Камала Харрис

20 октября 1964 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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