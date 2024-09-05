БАМ, Дуров, спецоперация и Харрис: о чем говорил Путин на ВЭФ. Видео

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Президент России Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. В своем выступлении он говорил о большем чем в СССР проекте модернизации БАМ, комментировал военную операцию на Украине и в частности — вторжение ВСУ в Курской области, переговоры с Киевом, выборы президента в США, задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Главные заявления Путина — в видео РБК.