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ВЭФ-2024 ,  
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БАМ, Дуров, спецоперация и Харрис: о чем говорил Путин на ВЭФ. Видео

Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ
Сюжет
ВЭФ-2024

БАМ, Дуров, спецоперация и Харрис: о чем говорил Путин на ВЭФ. Видео
Video

Президент России Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. В своем выступлении он говорил о большем чем в СССР проекте модернизации БАМ, комментировал военную операцию на Украине и в частности — вторжение ВСУ в Курской области, переговоры с Киевом, выборы президента в США, задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Главные заявления Путина — в видео РБК.

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Теги
ВЭФ Владимир Путин форум Дальний Восток Россия санкции США Китай
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