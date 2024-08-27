На Украине введут принцип «воюй или работай»
На Украине для вывода рынка труда из тени вводится режим «воюй или работай», предполагающий, что все украинцы должны либо вступить в вооруженные силы, либо обеспечивать воюющих. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.
Сейчас необходимо собрать дополнительные деньги на оборонные цели, пояснил Шмыгаль, речь идет о «сотнях миллиардов гривен». В Верховную раду уже внесли законопроект об изменениях в бюджет более чем на 500 млрд гривен ($12 млрд). Помимо принципа «воюй или работай» украинское правительство видит еще три источника для выполнения этой задачи: наращивание внутренних заимствований, повышения ставки налога для прибыли банков и расширения базы военного сбора.
«Это то, что нам нужно, чтобы платить заработную плату военным, закупать соответствующее оборудование, финансировать украинскую оборонную промышленность», — написал премьер в телеграм-канале.
На Украине сейчас учтены не менее 8 млн рабочих мест, но для поддержки ВСУ требуется иметь не меньше 10 млн. Шмыгаль подчеркнул, что есть «целый ряд профессий и рабочих мест, которые работают в тени и не платят налоги, критически важные бюджету и Вооруженным силам».
По его словам, на следующий год уже образовалась незакрытая потребность в $15 млрд, среди источников, которыми планируется ее закрыть, — замороженные на Западе российские активы: «Цель — все $300 млрд. Первый шаг — $50 млрд от наших партнеров в виде гранта». Российская сторона называет возможную конфискацию замороженных активов или прибыли с них воровством.
На Украине с 24 февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация мужчин от 25 до 60 лет. В последние месяцы темпы призыва выросли.
Массовый уход трудоспособных мужчин на военную службу привел к расширению женского труда: женщины стали чаще занимать рабочие места, на которых традиционно трудились мужчины. Так, одно из предприятий ДТЭК, крупнейшей частной энергетической компании в стране, наняло в шахту в Павлограде (Днепропетровская область) 330 женщин, чтобы восполнить нехватку кадров.
В то же время даже среди женщин «слишком многие покинули Украину, чтобы страна могла справиться с нехваткой рабочей силы», рассказали The New York Times эксперты.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят