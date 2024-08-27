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Военная операция на Украине ,  
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На Украине введут принцип «воюй или работай»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сотни миллиардов гривен требуется собрать для поддержания военных целей, но часть украинцев трудятся «в тени», избегая уплаты критически важных налогов, рассказал Шмыгаль. Мобилизация привела к расширению женского труда на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

На Украине для вывода рынка труда из тени вводится режим «воюй или работай», предполагающий, что все украинцы должны либо вступить в вооруженные силы, либо обеспечивать воюющих. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

Сейчас необходимо собрать дополнительные деньги на оборонные цели, пояснил Шмыгаль, речь идет о «сотнях миллиардов гривен». В Верховную раду уже внесли законопроект об изменениях в бюджет более чем на 500 млрд гривен ($12 млрд). Помимо принципа «воюй или работай» украинское правительство видит еще три источника для выполнения этой задачи: наращивание внутренних заимствований, повышения ставки налога для прибыли банков и расширения базы военного сбора.

«Это то, что нам нужно, чтобы платить заработную плату военным, закупать соответствующее оборудование, финансировать украинскую оборонную промышленность», — написал премьер в телеграм-канале.

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На Украине сейчас учтены не менее 8 млн рабочих мест, но для поддержки ВСУ требуется иметь не меньше 10 млн. Шмыгаль подчеркнул, что есть «целый ряд профессий и рабочих мест, которые работают в тени и не платят налоги, критически важные бюджету и Вооруженным силам».

По его словам, на следующий год уже образовалась незакрытая потребность в $15 млрд, среди источников, которыми планируется ее закрыть, — замороженные на Западе российские активы: «Цель — все $300 млрд. Первый шаг — $50 млрд от наших партнеров в виде гранта». Российская сторона называет возможную конфискацию замороженных активов или прибыли с них воровством.

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

На Украине с 24 февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация мужчин от 25 до 60 лет. В последние месяцы темпы призыва выросли.

Массовый уход трудоспособных мужчин на военную службу привел к расширению женского труда: женщины стали чаще занимать рабочие места, на которых традиционно трудились мужчины. Так, одно из предприятий ДТЭК, крупнейшей частной энергетической компании в стране, наняло в шахту в Павлограде (Днепропетровская область) 330 женщин, чтобы восполнить нехватку кадров.

В то же время даже среди женщин «слишком многие покинули Украину, чтобы страна могла справиться с нехваткой рабочей силы», рассказали The New York Times эксперты.

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Украина Денис Шмыгаль мобилизация ВСУ Военная операция на Украине
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