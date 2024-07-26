 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Минобороны Украины заявили о выросших темпах мобилизации

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Темпы мобилизации на Украине выросли, заявил спикер украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин в интервью NV.ua.

«У нас есть показатели, которые существенно отличаются от тех, которые были в конце зимы или в начале весны. <...> 4,6 млн военнообязанных обновили свои данные. Это говорит уже о том, что есть база, с которой можно работать», — сказал он.

При этом представитель украинского военного ведомства не стал приводить конкретные цифры, ответив, что это «неразглашаемая чувствительная информация».

По словам Лазуткина, у украинцев поменялась мотивация поступать на военную службу. Раньше они решались на такой поступок более эмоционально, считает он. «Сейчас природа этих решений изменилась. Люди взвешивают, осознанно ищут подразделение, бригаду, должность и таким образом определяют свою судьбу», — рассказал спикер Минобороны Украины.

RTBF узнал о нежелании украинских новобранцев сражаться на фронте
Политика
Фото:Reuters

После начала операции на Украине ввели военное положение и объявили мобилизацию, после этого их неоднократно продлевали.

В апреле украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, ужесточающий правила призыва в армию. В частности, возраст призыва снизили с 27 до 25 лет, отменили категорию «ограниченно годен к службе» и обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; так на Украине называются военкоматы) и носить с собой военный билет.

В мае Зеленский подписал закон об условно-досрочном освобождении заключенных некоторых категорий для мобилизации в зону боевых действий. Первых, кто выразил желание проходить военную службу по контракту, начали освобождать по УДО в конце мая. К началу июля, по данным Минюста Украины, мобилизованы были более 3 тыс. заключенных.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

СК сообщил о раскрытии давних преступлений с помощью новых технологий

На Украине задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Путин и Лукашенко встретились на Валааме. Видео

Камала Харрис опубликовала первый предвыборный ролик. Видео

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Теги
Украина мобилизация военнослужащие Военная операция на Украине Минобороны Украины
Материалы по теме
Зеленский внес в Раду проекты продления военного положения и мобилизации
Политика
Украинка подожгла себя из-за отказа в отсрочке от мобилизации ее мужу
Политика
Сырский заявил о невозможности создания новых бригад ВСУ без мобилизации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 93,17 (-1,2) Инвестиции, 25 июл, 17:18 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 85,41 (-1,14) Инвестиции, 25 июл, 17:18
Радикально новая модель управления: чем DAO-компании лучше традиционныхPro, 12:25
Барак Обама поддержал кандидатуру Камалы Харрис на выборах в СШАПолитика, 12:22
В Ростовской области увеличили до ₽1,2 млн выплаты для контрактниковПолитика, 12:20
Минюст признал фонд «Свободная Россия» экстремистской организациейПолитика, 12:19
Песков раскрыл, зачем «смутьян из ЕС» Орбан посетил РоссиюПолитика, 12:12
В ЕК назвали сроки согласования кредита Киеву из дохода от активов РоссииЭкономика, 12:12
ТАСС узнал о состоянии пострадавшего при взрыве машины в МосквеПолитика, 12:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Минобороны Украины заявили о выросших темпах мобилизацииПолитика, 12:09
«Идите в гемба»: какие пять советов японского гуру спасут ваш бизнесPro, 12:02
Синоптики предрекли погодную «катастрофу» во время открытия ОлимпиадыСпорт, 11:50
Конкуренция и перенасыщение: как выделиться продавцу на маркетплейсахРБК И МТС Банк, 11:45
Выплаты пострадавшим от ЧС и терактов в России увеличат в 1,5 разаОбщество, 11:42
Измените характер, и вы измените жизнь: как работать с мышлениемPro, 11:37
Кто из звезд пришел на «Олимпийскую прелюдию» от Louis Vuitton. ФотоСпорт, 11:33