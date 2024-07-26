В Минобороны Украины заявили о выросших темпах мобилизации

Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Темпы мобилизации на Украине выросли, заявил спикер украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин в интервью NV.ua.

«У нас есть показатели, которые существенно отличаются от тех, которые были в конце зимы или в начале весны. <...> 4,6 млн военнообязанных обновили свои данные. Это говорит уже о том, что есть база, с которой можно работать», — сказал он.

При этом представитель украинского военного ведомства не стал приводить конкретные цифры, ответив, что это «неразглашаемая чувствительная информация».

По словам Лазуткина, у украинцев поменялась мотивация поступать на военную службу. Раньше они решались на такой поступок более эмоционально, считает он. «Сейчас природа этих решений изменилась. Люди взвешивают, осознанно ищут подразделение, бригаду, должность и таким образом определяют свою судьбу», — рассказал спикер Минобороны Украины.

После начала операции на Украине ввели военное положение и объявили мобилизацию, после этого их неоднократно продлевали.

В апреле украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, ужесточающий правила призыва в армию. В частности, возраст призыва снизили с 27 до 25 лет, отменили категорию «ограниченно годен к службе» и обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; так на Украине называются военкоматы) и носить с собой военный билет.

В мае Зеленский подписал закон об условно-досрочном освобождении заключенных некоторых категорий для мобилизации в зону боевых действий. Первых, кто выразил желание проходить военную службу по контракту, начали освобождать по УДО в конце мая. К началу июля, по данным Минюста Украины, мобилизованы были более 3 тыс. заключенных.