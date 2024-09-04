Российские морпехи уничтожили украинскую ДРГ в Курской области

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Морские пехотинцы, служащие в российской армии, уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в Курской области, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя силового ведомства.

«Бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе встречного стрелкового боя уничтожили в Курской области группу украинских разведчиков-диверсантов из трех человек», — рассказал собеседник агентства.

ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа, с тех пор там продолжаются бои. 12 августа врио главы региона Алексей Смирнов заявил, что под контролем украинских военных находятся 28 населенных пунктов. В нескольких районах началась эвакуация. Приграничье покинули свыше 100 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область масштабной провокацией. Его украинский коллега Владимир Зеленский заявил, что цель вторжения в Курскую область — «создание буферной зоны».

2 сентября Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров, но российской армии необходимо разобраться с «бандитами» в Курской области. Так он назвал украинских военных. По его мнению, у противников России «возникнет желание действительно — не на словах, а на деле — переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами».