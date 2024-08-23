Минобороны сообщило об уничтожении ДРГ в Курской области
Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе деревни Камышовка в Суджанском районе Курской области, сообщило Минобороны.
«Потери противника составили пять человек и один автомобиль», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что работа по выявлению и уничтожению в лесных массивах украинских военнослужащих, пытающихся «проникнуть вглубь российской территории», продолжается.
За прошедшие сутки ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, танк, два бронетраспортера, 14 боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, пусковую установку РСЗО, два миномета и десять автомобилей, добавили в Минобороны.
Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального характера. Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа заявил, что Украина установила контроль над 28 населенными пунктами Курской области.
Президент Украины Владимир Зеленский называл среди целей наступления на Курскую область «создание буферной зоны» на территории России. Советник его офиса Михаил Подоляк говорил о стремлении Киева усилить позиции на переговорах.
Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее «масштабной провокацией» и пообещал «достойный ответ» на действия ВСУ. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 23 августа заявил, что глава государства «принял решение», и «все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области». Он не уточнил, что это за решение и какая ответственность ожидает причастных к нападению на регион.
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