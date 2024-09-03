США пообещали направить новый пакет помощи Киеву в ближайшие недели

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США направят Украине новый пакет военной помощи в ближайшие недели, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает CBS News.

Американский президент Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Киеву 23 августа во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он уточнил, что Киев получит ракеты ПВО для защиты критической инфраструктуры, средства борьбы с дронами, противотанковые ракеты, боеприпасы, а также мобильные ракетные системы.

Позднее The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников сообщила, что в администрации президента США обсуждают, следует ли скорректировать содержимое пакетов военной помощи Украине, чтобы оно соответствовало нуждам ВСУ для операции в Курской области.

Собеседники газеты рассказали, что Пентагон спросил у Киева, что тому нужно для операции в российском регионе, но пока никаких решений о материальной поддержке вторжения принято не было.

Associated Press (AP) со ссылкой на источники отмечало, что сумма очередного пакета военной помощи Украине от США составит $125 млн, в него войдут ракеты для систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм, средства радиоэлектронной борьбы.

Последний раз Вашингтон объявлял о выделении военной помощи Киеву в начале августа, тогда это также был пакет на сумму $125 млн.

Москва осуждает поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что это не изменит хода спецоперации, а лишь затянет время достижения ее целей.