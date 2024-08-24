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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала об обсуждении в США пересмотра военной помощи Украине

WP: США могут изменить военную помощь Украине из-за операции в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
В Вашингтоне обсуждают, следует ли скорректировать содержимое пакетов военной помощи для обеспечения ВСУ необходимым для операции в Курской области, пишет WP. Москва осуждает военную помощь Киеву

В администрации президента США обсуждают, следует ли скорректировать содержимое пакетов военной помощи Украине, чтобы оно соответствовало нуждам ВСУ для операции в Курской области, сообщили The Washington Post (WP) американские чиновники. По их словам, Пентагон спросил у Киева, что тому нужно для операции, но пока никаких решений о материальной поддержке вторжения принято не было.

Собеседник WP уточнил, что обсуждения сосредоточены на том, следует ли включить в отправляемые каждые две недели пакеты военной помощи больше бронетехники или ускорить поставки определенных боеприпасов и другого оборудования, которые могли бы помочь ВСУ «окопаться и защитить себя» в Курской области.

Газета отмечает, что ранее Вашингтон уделял приоритетное внимание поставкам боеприпасов для противовоздушной обороны и необходимой техники для обороны в Донбассе. В частности, в последний пакет военной помощи США на сумму $125 млн вошли боеприпасы для гаубиц и артиллерии, машины скорой помощи и медицинское оборудование, противотанковые ракеты TOW, беспилотники и боеприпасы.

При этом по мере продолжения дискуссий на первый план выходят два вопроса, пишет WP: в США не уверены в «общей наступательной стратегии» Киева, а зависимость Украины от американского вооружения «возродила» опасения по поводу прямой эскалации между Вашингтоном и Москвой.

В Пентагоне говорили, что в понимании целей операции в Курской области исходят из заявления украинского президента Владимира Зеленского, что одной из ее целей служит «создание буферной зоны». В связи с этим Вашингтон пытается узнать, как такая зона будет создаваться, есть ли планы по ее расширению и намерения удержать взятые под контроль территории. Эти вопросы шеф Пентагона Ллойд Остин намерен обсудить с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

«Возможно, у них (украинских властей. — РБК) есть план, но они не делятся им с нами», — сказал WP американский чиновник.

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Политика

Что касается опасений эскалации между Москвой и Вашингтоном, здесь поднимаются вопросы использования поставляемого США вооружения в Курской области. В Пентагоне и Белом доме заявляли, что это соответствует политике США, которые в конце мая разрешили применять американское оружие для ударов по приграничным российским территориям «для самообороны».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США ведут переговоры с Украиной по этому поводу.

Российская Служба внешней разведки (СВР) заявила, что операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши. Кроме того, по данным СВР, страны НАТО, в том числе США, помогают в управлении украинскими войсками на территории России, передавая данные спутниковой разведки.

Собеседники WP из числа американских чиновников отрицают, что США представляют разведданные для операции в Курской области. По словам одного из них, Вашингтон «не дает советов», а Киев об этом и не просил. «Они собираются делать то, что собираются», — отметил он.

Украинские войска перешли границу с Курской областью 6 августа. С тех пор в регионе продолжаются бои и действуют режимы ЧС федерального значения и КТО. Врио курского губернатора Алексей Смирнов 12 августа заявил, что под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов. По его словам, к 22 августа из приграничных районов выехали 133 тыс. человек, остаются еще около 20 тыс.

Президент Владимир Путин пообещал «достойный ответ» на действия ВСУ в Курской области. Россия осуждает военную помощь Украине и заявляет, что это говорит о вовлеченности стран Запада в конфликт. В Кремле говорили, что это не изменит исхода военной операции.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
военная помощь США Курская область
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