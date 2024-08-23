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Военная операция на Украине ,  
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AP узнало о новом пакете военной помощи США Украине на $125 млн

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Военная операция на Украине

США намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму $125 млн, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Об очередном транше Вашингтон готовится объявить 23 августа. На следующий день, 24 августа, Украина отметит день независимости, отмечает AP.

В новый пакет войдут ракеты для систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, средства радиоэлектронной борьбы.

По информации агентства, оружие предоставят из запасов Пентагона, поэтому его могут направить Киеву быстрее обычного.

Белый дом пообещал новые пакеты военной помощи Украине
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Фото: Sean Gallup / Getty Images

15 августа координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат помогать Украине и выделять ей новые пакеты военной помощи. По его словам, Вашингтон обеспечит Киев «оружием и возможностями, необходимыми для самообороны».

Последний раз США объявляли о выделении военной помощи Украине в начале августа. Речь шла о пакете на сумму $125 млн. По данным Пентагона, в него должны были войти ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, 155- и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, многоцелевые радары, ракеты TOW, противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4 и др.

Москва всегда осуждала поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что они не изменят ход спецоперации, а только затянут время на достижение ее целей.

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Военная операция на Украине США военная помощь
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