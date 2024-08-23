AP узнало о новом пакете военной помощи США Украине на $125 млн

США намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму $125 млн, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Об очередном транше Вашингтон готовится объявить 23 августа. На следующий день, 24 августа, Украина отметит день независимости, отмечает AP.

В новый пакет войдут ракеты для систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, средства радиоэлектронной борьбы.

По информации агентства, оружие предоставят из запасов Пентагона, поэтому его могут направить Киеву быстрее обычного.

15 августа координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат помогать Украине и выделять ей новые пакеты военной помощи. По его словам, Вашингтон обеспечит Киев «оружием и возможностями, необходимыми для самообороны».

Последний раз США объявляли о выделении военной помощи Украине в начале августа. Речь шла о пакете на сумму $125 млн. По данным Пентагона, в него должны были войти ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, 155- и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, многоцелевые радары, ракеты TOW, противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4 и др.

Москва всегда осуждала поставки западных вооружений Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что они не изменят ход спецоперации, а только затянут время на достижение ее целей.