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Военная операция на Украине ,  
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США объявили о новом пакете помощи для Украины

США объявили о передаче Украине ракет Stinger, снарядов и бронебойных систем
Сюжет
Военная операция на Украине
В пакет помощи на сумму $125 млн войдут ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, 155- и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды и др.
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $125 млн, в него войдут ракеты Stinger, боеприпасы для артиллерии и бронебойные системы, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга. Его слова приводит Reuters.

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В Пентагоне отметили, что речь идет о 63-м пакете помощи, который будет предоставлен Киеву с августа 2021 года.

В него помимо Stinger включат:

  • боеприпасы для HIMARS,
  • 155- и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды,
  • многоцелевые радары,
  • ракеты TOW,
  • противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4 и др.

В июле президент США Джо Байден на саммите НАТО анонсировал передачу Киеву «десятков дополнительных тактических систем противовоздушной обороны» от США и партнеров в ближайшие месяцы. Соединенные Штаты, Германия, Румыния, Италия и Нидерланды пообещали, что Украина получит четыре дополнительных зенитных ракетных комплекса Patriot и систему SAMP-T от Италии, а в ближайшие месяцы ей предоставят такие системы ПВО, как NASAM, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Президент Владимир Путин говорил, что российские военные «пощелкают» и комплексы Patriot.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Военная операция на Украине Белый дом Джон Кирби
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