США объявили о новом пакете помощи для Украины
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $125 млн, в него войдут ракеты Stinger, боеприпасы для артиллерии и бронебойные системы, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга. Его слова приводит Reuters.
В Пентагоне отметили, что речь идет о 63-м пакете помощи, который будет предоставлен Киеву с августа 2021 года.
В него помимо Stinger включат:
- боеприпасы для HIMARS,
- 155- и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды,
- многоцелевые радары,
- ракеты TOW,
- противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4 и др.
В июле президент США Джо Байден на саммите НАТО анонсировал передачу Киеву «десятков дополнительных тактических систем противовоздушной обороны» от США и партнеров в ближайшие месяцы. Соединенные Штаты, Германия, Румыния, Италия и Нидерланды пообещали, что Украина получит четыре дополнительных зенитных ракетных комплекса Patriot и систему SAMP-T от Италии, а в ближайшие месяцы ей предоставят такие системы ПВО, как NASAM, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.
Президент Владимир Путин говорил, что российские военные «пощелкают» и комплексы Patriot.
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