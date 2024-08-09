США объявили о новом пакете помощи для Украины

В пакет помощи на сумму $125 млн войдут ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, 155- и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды и др.

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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $125 млн, в него войдут ракеты Stinger, боеприпасы для артиллерии и бронебойные системы, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга. Его слова приводит Reuters.

В Пентагоне отметили, что речь идет о 63-м пакете помощи, который будет предоставлен Киеву с августа 2021 года.

В него помимо Stinger включат:

боеприпасы для HIMARS,

155- и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды,

многоцелевые радары,

ракеты TOW,

противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4 и др.

В июле президент США Джо Байден на саммите НАТО анонсировал передачу Киеву «десятков дополнительных тактических систем противовоздушной обороны» от США и партнеров в ближайшие месяцы. Соединенные Штаты, Германия, Румыния, Италия и Нидерланды пообещали, что Украина получит четыре дополнительных зенитных ракетных комплекса Patriot и систему SAMP-T от Италии, а в ближайшие месяцы ей предоставят такие системы ПВО, как NASAM, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Президент Владимир Путин говорил, что российские военные «пощелкают» и комплексы Patriot.