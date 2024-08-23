Байден в разговоре с Зеленским анонсировал новый пакет военной помощи

В новый пакет войдут ракеты ПВО, средства борьбы с дронами, противотанковые ракеты, боеприпасы, а также мобильные ракетные системы, уточнил Байден. Зеленский подчеркнул, что страна «критически нуждается» в поставках этого оружия

Джо Байден (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Джо Байден переговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи, сообщается на сайте Белого дома. Телефонный разговор состоялся в преддверии Дня независимости Украины, который страна будет отмечать 24 августа.

По словам Байдена, Киев получит ракеты ПВО для защиты критической инфраструктуры, средства борьбы с дронами, противотанковые ракеты, боеприпасы, а также мобильные ракетные системы. Американский лидер также напомнил о новых санкциях против России, которые Вашингтон ввел сегодня в отношении почти 400 юридических и физических лиц.

Байден заверил Зеленского в непоколебимой поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов.

Украинский лидер в телеграм-канале поблагодарил американского коллегу за поддержку и подчеркнул, что страна «критически нуждается в поставках оружия из объявленных пакетов — в частности, дополнительных систем ПВО для надежной защиты городов, общин и критической инфраструктуры».

В августе координатор совета национальной безопасности и стратегических коммуникаций Джон Кирби объявил о новом пакете помощи для Киева на $125 млн. Пентагон тогда уточнил, что в него войдут ракеты для ПЗРК Stinger, боеприпасы для HIMARS, 155- и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, многоцелевые радары, ракеты TOW, противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4.

На этой неделе Associated Press сообщило о планах Вашингтона объявить об очередном пакете помощи накануне Дня независимости Украины. По информации агентства, речь идет о поставках ракет для систем ПВО, снарядов для РСЗО HIMARS, противотанковых комплексов Javelin, артиллерийских снаряды калибров 155 и 105 мм, средств радиоэлектронной борьбы из запасов Пентагон на общую сумму $125 млн.

Москва выступает против поставок вооружений Киеву.