Боррель заявил, что военная помощь Украине достигла €43,5 млрд
Военная помощь Евросоюза Украине достигла €43,5 млрд, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Видео пресс-конференции Борреля после неформальной встречи министров обороны 27 стран объединения в Брюсселе опубликовала пресс-служба Еврокомиссии.
«Общая военная помощь теперь превышает €43 млрд», — сказал он.
Гражданская помощь ЕС Киеву составила около €100 млрд, добавил Боррель. Он также напомнил, что Брюссель использует замороженные российские активы для поддержки Киева.
Боррель добавил, что приедет в Киев осенью.
После нападения украинской армии на Курскую область в Евросоюзе заявили, что объединение не будет отказываться от поддержки Украины в результате атаки. По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, позиция Брюсселя по конфликту в связи с событиями в российском регионе не изменилась по сравнению с той, какой союз придерживался «с февраля 2022 года».
Поддержка Киева включает в себя политическую, финансовую, гуманитарную, дипломатическую и военную помощь, подчеркнул Стано.
Москва осуждает любую помощь Запада Киеву и считает, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В Кремле называли опасной позицию о снятии запрета на использование поставляемого Украине оружия для ударов по территории России.
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