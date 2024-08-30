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Военная операция на Украине ,  
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Боррель заявил, что военная помощь Украине достигла €43,5 млрд

Сюжет
Военная операция на Украине
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Juanma Serrano / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Военная помощь Евросоюза Украине достигла €43,5 млрд, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Видео пресс-конференции Борреля после неформальной встречи министров обороны 27 стран объединения в Брюсселе опубликовала пресс-служба Еврокомиссии.

«Общая военная помощь теперь превышает €43 млрд», — сказал он.

Гражданская помощь ЕС Киеву составила около €100 млрд, добавил Боррель. Он также напомнил, что Брюссель использует замороженные российские активы для поддержки Киева.

Боррель добавил, что приедет в Киев осенью.

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Фото:Александр Клименко / Reuters

После нападения украинской армии на Курскую область в Евросоюзе заявили, что объединение не будет отказываться от поддержки Украины в результате атаки. По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, позиция Брюсселя по конфликту в связи с событиями в российском регионе не изменилась по сравнению с той, какой союз придерживался «с февраля 2022 года».

Поддержка Киева включает в себя политическую, финансовую, гуманитарную, дипломатическую и военную помощь, подчеркнул Стано.

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву и считает, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В Кремле называли опасной позицию о снятии запрета на использование поставляемого Украине оружия для ударов по территории России.

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