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Нидерланды срочно должны отказаться от поддержки Украины, заявила партия «Форум за демократию» (FVD) в соцсети X (Twitter).

Так в партии прокомментировали заявление премьер-министра Нидерландов Дика Схофа о том, что его страна помогала и будет помогать Киеву.

«Это после того, как в прошлом месяце стало известно, что [президент Украины Владимир] Зеленский лично санкционировал атаку на [газопровод] «Северный поток», на энергетическую инфраструктуру Нидерландов. Неприемлемо», — отметили в партии.

«Форум за демократию» — консервативная нидерландская партия. У нее пять мест в палате представителей страны, одно в сенате и одно в Европарламенте. Партия выступает против Европейского союза и за референдум о выходе Нидерландов из этого альянса.

Зеленский и Схоф встретились 2 сентября. На брифинге с нидерландским премьер-министром украинский президент заявил, в частности, что западные страны должны не только позволить бить ракетами вглубь России, но и предоставить само оружие. За несколько дней до встречи, 29 августа, власти Нидерландов разрешили Украине разместить поставляемое оружие на российской территории, в Курской области, но не использовать его для ударов по гражданским объектам, только по военным.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года, компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Украинские власти неоднократно отвергали все обвинения в причастности к подрыву «Северных потоков».

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Зеленский изначально одобрил операцию по подрыву «Северных потоков», но, когда об этом узнало Центральное разведывательное управление США и попросило отказаться от таких планов, президент отдал соответствующий приказ тогдашнему главкому ВСУ Валерию Залужному. Залужный не стал его исполнять и продолжил подготовку. И экс-главком, и украинский лидер отрицают причастность к подрыву «Северных потоков».