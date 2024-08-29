Нидерланды разрешили Украине разместить поставляемое оружие в России

Украине можно разместить поставляемое Нидерландами оружие на территории России, но нельзя атаковать гражданские объекты, заявил глава голландского Минобороны. Москва осуждает любую помощь Запада Киеву

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Нидерланды разрешили Украине разместить поставляемое оружие на территории России, в Курской области, однако ей нельзя использовать его для ударов по гражданским объектам, заявил телеканалу NOS глава голландского Минобороны Рубен Брекельманс.

По его словам, Украина может атаковать военные цели. Он привел в пример ситуацию, при которой в случае запуска ракеты ее можно будет перехватить над территорией России с помощью голландских истребителей F-16. «Аэропорты также являются законными целями», — добавил Брекельманс.

Вместе с тем министр подчеркнул, что удары вооруженных сил Украины (ВСУ) не должны быть направлены на гражданские объекты в России. «Украине явно нельзя этого делать. Такие условия мы поставили», — сказал он, добавив, что Нидерланды с другими союзниками обсуждают, «какое пространство действия предоставить» ВСУ.

Ранее командующий вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм утверждал, что Амстердам не ограничивал Киев в использовании переданных ему F-16.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Способен выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять противовоздушную оборону (ПВО) противника, осуществлять перехват, проводить авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

О появлении первых F-16 на Украине стало известно в конце июля. Как передает NOS, Нидерланды передали ВСУ 24 истребителя. Еще шесть обещала поставить Норвегия до конца 2024 года. По данным Forbes, Киев использует их в качестве ПВО и не применяет в ходе наступления в Курской области. Главком ВСУ Александр Сырский утверждал, что F-16 будут находиться «в 40 км или более» от линии фронта, чтобы их не сбили российские военнослужащие.

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В Кремле пообещали «сбивать и уничтожать» переданные Украине F-16, в российском МИДе — выставить как трофеи. По данным WSJ, Украина уже потеряла первый истребитель этого типа.