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Военная операция на Украине ,  
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Нидерланды разрешили Украине разместить поставляемое оружие в России

Минобороны Нидерландов: Украине нельзя атаковать гражданские объекты в России
Сюжет
Военная операция на Украине
Украине можно разместить поставляемое Нидерландами оружие на территории России, но нельзя атаковать гражданские объекты, заявил глава голландского Минобороны. Москва осуждает любую помощь Запада Киеву
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Нидерланды разрешили Украине разместить поставляемое оружие на территории России, в Курской области, однако ей нельзя использовать его для ударов по гражданским объектам, заявил телеканалу NOS глава голландского Минобороны Рубен Брекельманс.

По его словам, Украина может атаковать военные цели. Он привел в пример ситуацию, при которой в случае запуска ракеты ее можно будет перехватить над территорией России с помощью голландских истребителей F-16. «Аэропорты также являются законными целями», — добавил Брекельманс.

Вместе с тем министр подчеркнул, что удары вооруженных сил Украины (ВСУ) не должны быть направлены на гражданские объекты в России. «Украине явно нельзя этого делать. Такие условия мы поставили», — сказал он, добавив, что Нидерланды с другими союзниками обсуждают, «какое пространство действия предоставить» ВСУ.

WSJ сообщила о крушении первого F-16 на Украине
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Ранее командующий вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм утверждал, что Амстердам не ограничивал Киев в использовании переданных ему F-16.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Способен выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять противовоздушную оборону (ПВО) противника, осуществлять перехват, проводить авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

О появлении первых F-16 на Украине стало известно в конце июля. Как передает NOS, Нидерланды передали ВСУ 24 истребителя. Еще шесть обещала поставить Норвегия до конца 2024 года. По данным Forbes, Киев использует их в качестве ПВО и не применяет в ходе наступления в Курской области. Главком ВСУ Александр Сырский утверждал, что F-16 будут находиться «в 40 км или более» от линии фронта, чтобы их не сбили российские военнослужащие.

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В Кремле пообещали «сбивать и уничтожать» переданные Украине F-16, в российском МИДе — выставить как трофеи. По данным WSJ, Украина уже потеряла первый истребитель этого типа.

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Россия Украина Нидерланды истребитель F-16 Военная операция на Украине
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