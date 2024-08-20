Россия считает, что Германия должна передать Совету Безопасности ООН всю информацию по расследованию дела о диверсии против «Северных потоков». Недавно Берлин назвал имя предполагаемого исполнителя диверсии

Дмитрий Полянский (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Германия должна поделиться с членами Совбеза ООН данными о расследовании теракта на «Северных потоках», заявил журналистам первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Германия должна поделиться с Советом Безопасности тем, что у нее есть на данный момент, это ее обязанность, и мы ожидаем, что это будет сделано в ближайшем будущем», — сказал он.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года, компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. The New York Times (NYT), Die Zeit, The Washington Post (WP) и другие западные издания со ссылкой на источники сообщали о действиях «проукраинской группировки», которая арендовала яхту «Андромеда», загрузила на нее взрывчатку в немецком порту и затем вышла к месту взрывов.

14 августа стало известно, что Берлин выдал ордер на арест предполагаемого исполнителя диверсии на «Северных потоках» — специалиста по глубоководному дайвингу Владимира Журавлева. Непосредственно в операции, как сообщали немецкие журналисты, участвовала команда из шести человек, в том числе гражданские водолазы, которые арендовали яхту и прикрепили взрывчатку к трубопроводам в экономических водах Швеции и Дании.