Россия считает, что Германия должна передать Совету Безопасности ООН всю информацию по расследованию дела о диверсии против «Северных потоков». Недавно Берлин назвал имя предполагаемого исполнителя диверсии

Германия должна поделиться с членами Совбеза ООН данными о расследовании теракта на «Северных потоках», заявил журналистам первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Германия должна поделиться с Советом Безопасности тем, что у нее есть на данный момент, это ее обязанность, и мы ожидаем, что это будет сделано в ближайшем будущем», — сказал он.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года, компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. The New York Times (NYT), Die Zeit, The Washington Post (WP) и другие западные издания со ссылкой на источники сообщали о действиях «проукраинской группировки», которая арендовала яхту «Андромеда», загрузила на нее взрывчатку в немецком порту и затем вышла к месту взрывов.