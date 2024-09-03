Зеленский счел недостаточным одного разрешения для ударов вглубь России

Страны Запада не позволяют Украине использовать переданное ей высокоточное оружие для ударов вглубь России. Зеленский заявил, что даже отмены этого моратория будет мало — нужны и сами ракеты. Москва предупреждала о последствиях

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Одного разрешения для ударов западными ракетами вглубь России недостаточно, еще нужно и само оружие, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с премьером Нидерландов Диком Схоофом.

«Четыре государства имеют соответствующие инструменты, которые Украина может задействовать — США, Великобритания, Франция и Германия.

Только позволить-этого мало. Если одна только страна разрешила, а такие месседжи уже есть, мы должны знать, дала ли страна на данный момент соответствующее оружие. То есть нужно не только разрешение, нужно еще и оружие», — сказал Зеленский.

Вместе с тем он отметил, что сегодня украинские власти смотрят на этот вопрос «более позитивно».

Зелелнский неоднократно просил западных партнеров разрешить удары поставляемыми Украине высокоточными ракетами вглубь территории России, объясняя это военной необходимостью. Западные союзники долгое время запрещали использовать поставляемое ими оружие для ударов по целям на территории России (за исключением Крыма и новых регионов). Однако в конце весны США, Великобритания и Франция смягчили запрет, разрешив ВСУ наносить удары по российским целям, расположенным около границы.

Летом Киев усилил призывы к союзникам разрешить использовать западное дальнобойное оружие для наступательных операций. Глава украинского Минобороны Рустем Умеров 31 августа сообщил, что Украина передала США список целей в России, а просьба о снятии ограничений на использование американского оружия находится на рассмотрении. Однако, как писала Politico, власти США полагают, что одобрение запроса Киева не будет иметь стратегического значения для хода конфликта, поскольку Россия «сделала недосягаемыми» наиболее важные цели, в том числе места базирования авиации.

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В Кремле называли «опасной» позицию о снятии запрета на использование поставляемого Украине оружия для ударов по территории России.