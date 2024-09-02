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Военная операция на Украине ,  
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Гросси отправился на Запорожскую АЭС

Сюжет
Военная операция на Украине
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: rafaelmgrossi / X)

Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси сообщил, что находится в пути на Запорожскую АЭС.

«Я направляюсь на Запорожскую АЭС на Украине, чтобы продолжить нашу помощь и помочь предотвратить ядерную аварию», — написал Гросси в Х.

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 года. После включения Запорожской области в состав России по итогам референдума президент Владимир Путин распорядился принять станцию в федеральную собственность. 

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Рафаэль Гросси

Ранее, 27 августа, глава МАГАТЭ посетил Курскую АЭС в Курчатове. Он отметил, что в регионе возникла опасность ядерного инцидента, и подчеркнул, что станция не должна стать объектом военных действий.

Путин заявил о попытке ВСУ нанести удар по Курской АЭС в ночь на 22 августа. Тогда российская сторона сообщила в МАГАТЭ, что в 100 м от хранилища отработанного ядерного топлива на станции нашли обломки сбитого беспилотника.

Представитель украинского МИДа Георгий Тихий подчеркнул, что у Киева нет ни желания, ни возможности атаковать Курскую и Запорожскую атомные станции.

Теги
МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС
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