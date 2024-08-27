Глава МАГАТЭ рассказал, что общего у Курской АЭС с Чернобыльской

Рафаэль Гросси приехал в Курчатов после того, как Россия сообщила МАГАТЭ о падении дрона на территории Курской АЭС

Рафаэль Гросси (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Уравнивание ситуации на Курской АЭС с аварией на Чернобыльской станции не совсем корректно, но это не отменяет того, что удар по Курской может привести к серьезным последствиям. Об этом, отвечая на вопрос РБК, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам его визита на Курскую АЭС в городе Курчатов.

«Сопоставление и уравнивание Курской и Чернобыльской АЭС — это, на мой взгляд, преувеличение. Но речь о реакторах одного типа без специальной защиты, и это очень важно. Если будет какое-либо внешнее воздействие на активную часть, когда там находится топливо, то последствия будут крайне серьезными. Я не говорю, что произойдет второй Чернобыль, я говорю, что последствия будут очень серьезными», — сказал глава МАГАТЭ.

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По его словам, положение на Курской АЭС отличается от ситуации на Запорожской или других станциях с другими реакторами, которые защищены специальным куполом, способным «выдержать удар от падения самолета». «Это [конструкция на Курской АЭС] совсем другое — это как здание через дорогу», — резюмировал Гросси.

Курская АЭС — одна из четырех самых мощных станций в России, она обеспечивает электричеством 19 областей Центрального федерального округа, в частности на 90% закрывает промышленные потребности Курской области. Расположена на левом берегу реки Сейм рядом с городом-спутником Курчатовым (его заложили в 1968 году в связи со строительством АЭС), что в 40 км к западу от Курска и в 60 км от границы с Украиной. Состоит из четырех реакторов типа РБМК-1000 — их постепенно вводили в эксплуатацию с 1976 по 1985 год. К 2024 году два из них из эксплуатации вывели; третий и четвертый блоки будут работать до 2033 и 2035 годов соответственно. В 2018 году там начали строить Курскую АЭС-2 на новых реакторах типа ВВЭР-ТОИ. Общая мощность двух энергоблоков этой станции составит примерно 2,5 ГВт, что на 0,5 ГВт больше, чем в сумме у двух действующих энергоблоков. Заявленный срок службы новой станции — 60 лет. Первый энергоблок планировали запустить в декабре 2024 года. В августе на фоне режима ЧС, введенного из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), «Росатом» временно сократил число персонала на станции. В компании отметили, что на стройплощадке специалисты ведут работы в соответствии с графиком, а все системы строительства работают штатно.

27 августа делегация МАГАТЭ приехала в Россию, чтобы осмотреть Курскую АЭС. Это был однодневный визит по приглашению президента России Владимира Путина. В агентстве отмечали, что Гросси запланировал «обсудить дальнейшие шаги, которые могут потребоваться для оценки ядерной безопасности и защищенности» станции, а также пообщаться с ее персоналом и собрать свидетельства того, что АЭС подвергалась атакам. В планы Гросси также входила оценка состояния внешнего источника энергии и дорог к станции.

Президент России Владимир Путин заявил о попытке ВСУ нанести удар по станции в ночь на 22 августа.