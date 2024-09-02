Экономиста Сонина оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Экономиста Сонина оштрафовали на ₽30 тыс. за нарушение закона об иноагентах

Константин Сонин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Гагаринский суд Москвы оштрафовал экономиста Константина Сонина (признан Минюстом иноагентом) за непредставление отчета о своей деятельности, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Назначен штраф 30 тыс. руб.», — добавили в инстанции.

Константин Сонин — бывший проректор ВШЭ и профессор Чикагского университета, он уехал из России в 2015 году. В марте 2023 года против него возбудили дело за публичное распространение фейков об армии — ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса. Наказание по статье подразумевает до десяти лет лишения свободы.

В мае того же года МВД объявило Сонина в розыск, а через год бывшего проректора ВШЭ заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима.

В реестре иноагентов он находится с 1 сентября 2023 года, по утверждению Минюста, за распространение недостоверной информации о решениях и политике российского руководства.