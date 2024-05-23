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Военная операция на Украине ,  
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Суд заочно назначил 8,5 лет лишения свободы экономисту Константину Сонину

Суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам лишения свободы Константина Сонина
Сюжет
Военная операция на Украине
Бывшего проректора ВШЭ заочно приговорили к восьми с половиной годам заключения. По версии следствия, он публиковал недостоверные сведения о российской армии с апреля по июль 2022-го
Константин Сонин
Константин Сонин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Гагаринский суд Москвы заочно назначил восемь с половиной лет исправительной колонии общего режима экономисту Константину Сонину (внесен в реестр иноагентов) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заявили в суде. Сонину также запретили администрировать интернет-ресурсы сроком на четыре с половиной года.

Экономисту вменили ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Максимальный срок по ней — до десяти лет лишения свободы.

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Срок отбывания наказания начнется с момента экстрадиции Сонина на территорию России либо с момента его задержания в стране.

Сонин — профессор Чикагского университета и бывший проректор ВШЭ. Он уехал из России в 2015 году. В марте прошлого года против него возбудили дело. В мае 2023 года МВД объявило ученого в розыск.

По версии следствия, Сонин публиковал недостоверные сведения в своем телеграм-канале с апреля по июль 2022 года и дискредитировал не только армию, но и органы государственной власти России.

Сонина объявили иноагентом в сентябре. Минюст обосновал решение тем, что тот «участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, также принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Ведомство утверждает, что он распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.

По данным Минюста, по состоянию на 23 мая в реестре иноагентов числится 801 физическое лицо и организация.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство возбудило 273 уголовных дела за распространение ложной информации о Вооруженных силах России почти за два года.

В марте 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, который ввел уголовную ответственность за публичное распространение фейков об использовании Вооруженных сил России. В УК появились две новые статьи — 207.3 и 280.3. Уголовное наказание по последней наступает, если гражданин в течение года до этого уже был наказан за дискредитацию армии в административном порядке.

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Теги
Георгий Смирнов, Яна Башарова
иноагент Гагаринский суд приговор дискредитация армии экономист профессор
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