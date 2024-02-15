Следствие попросило заочно арестовать Гозмана и Сонина по делу о фейках

Следствие попросило заочно арестовать Гозмана и Сонина по делу о фейках

Дело против Гозмана завели в конце прошлого года, в сентябре 2022-го его адвоката рассказывал, что политик выехал в Израиль. Сонин не живет в России с 2015 года, МВД объявило его в розыск в мае прошлого года

Леонид Гозман (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Следствие попросило заочно арестовать экономиста Константина Сонина и политика Леонида Гозмана (оба признаны иноагентами) по статье о распространении фейков об армии, следует из базы судов.

В пресс-службе Гагаринского районного суда Москвы сообщили РБК, что заседания отложили до 20 февраля «для предоставления дополнительных документов причастности и уведомлений».

В картотеке указно, что заседание по избранию им меры пресечения изначально было намечено на 14 февраля.

Леонид Гозман — оппозиционный политик, бывший сопредседатель «Союза правых сил». Дело о фейках про армию против него завели в конце декабря, писал ТАСС. Он проходит по ч.1 ст 207.3 (до пяти лет лишения свободы).

В июле 2022 года политик рассказывал РБК, что против него возбудили уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве (у него есть паспорт Израиля). В августе того же года Гозмана арестовали на 15 суток по административному делу о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии. Поводом для этого стали его посты в соцсетях.

В сентябре 2022-го адвокат политика сообщал, что тот улетел в Израиль.

Константин Сонин — бывший проректор ВШЭ и профессор Чикагского университета. Он уехал из страны еще в 2015 году, в мае против него возбудили дело из-за фейков об армии. Он проходит по п. д ч.2 ст. 207.3 УК (до 10 лет лишения свободы).

В мае прошлого года МВД объявило Сонина в розыск.