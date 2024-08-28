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Суд в Москве заочно арестовал основателя «Открытие Холдинга» Беляева

Вадим Беляев
Вадим Беляев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего основателя и акционера «Открытие Холдинга» Вадима Беляева по делу о мошенничестве. Карточка дела опубликована на сайте суда.

26 августа ходатайство о заочном аресте Беляева поступило в суд. В карточке отмечено, что ходатайство удовлетворено.

Суд также рассмотрит вопрос о заочном аресте бывшего члена правления «Открытие Холдинга» Михаила Назарычева. Заседание назначено на 28 августа, следует из карточки его дела.

Беляева и Назарычева обвиняют по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.

На экс-совладельца «Открытие Холдинга» завели дело о мошенничестве
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Тверской районный суд города Москвы

Банк «Открытие» — главный актив «Открытие Холдинга» — в 2017 году попал под санацию Центробанка — это меры, принимаемые для предупреждения банкротства финорганизации и восстановления ее платежеспособности. В результате банк перешел под контроль ЦБ, Беляев в ходе начала процедуры уехал из России в США и сменил фамилию на Вольфсон. Позднее ВТБ выкупил «Открытие» у ЦБ.

В сентябре 2020 года «Открытие» вместе с банком «Траст» подали в отношении Беляева иск на сотни миллионов долларов. По версии истцов, он выводил средства из «Открытия» с помощью десятков транзакций, после чего они появлялись на счетах подконтрольных ему офшорных фирм. Бывший совладелец банка просил суд в Нью-Йорке отклонить иск.

В 2021 году «Траст» также подал иск против экс-главы банка «Открытие» Евгения Данкевича, бывшего руководителя корпоративного подразделения банка Геннадия Жужлева и бывшего члена правления «Открытие Холдинга» Назарычева на 107 млрд руб.

В феврале 2024 года в США арестовали Беляева. Его обвинили в участии в схеме уклонения от санкций в отношении главы ВТБ Андрея Костина.

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Теги
банк Открытие Беляев Вадим мошенничество Тверской суд
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