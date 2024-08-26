На экс-совладельца «Открытие Холдинга» завели дело о мошенничестве

В Тверской суд Москвы поступили ходатайства об аресте основателя «Открытие Холдинга» Беляева, а также бывшего члена правления Назарычева. Беляев уехал из России в США после санации банка «Открытие», в феврале его задержали там

Тверской районный суд города Москвы (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

В Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте основателя и акционера «Открытие Холдинга» Вадима Беляева, ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), следует из карточки дела.

Такое же ходатайство подано и в отношении бывшего члена правления «Открытие Холдинга» Михаила Назарычева, ему вменяют ту же статью.

Беляев уехал из России в США после того, как ЦБ начал санацию банка «Открытие» — главного актива «Открытие Холдинга» в августе 2017 года. В декабре 2022 года ВТБ выкупил у Центробанка банк «Открытие». Вместе с «Открытием» под санацию в 2017 году попал банк «Траст». С 2014 года банк «Открытие» занимался оздоровлением «Траста». На базе «Траста» в 2018 году был создан Банк непрофильных активов, «Траст» будет работать до 2027 года, после чего его ликвидируют, сообщал ЦБ.

ЦБ после санации подавал иски к бывшим владельцам «Открытия». В сентябре 2020 года иски в США к Беляеву подали «Траст» и «Открытие»: тот, по версии истцов, выводил средства из «Открытия» с помощью десятков транзакций, после чего они оседали на счетах подконтрольных ему офшорных фирм. Бывший совладелец банка «Открытие» просил суд в Нью-Йорке отклонить иск от «Открытия» и «Траста». Требования банков он называл «бесполезными» и связанными с «отчаянной» попыткой ЦБ «возложить предполагаемые проблемы банков с ликвидностью на всех, кто мог быть причастен к владению или управлению ими». Еще один иск был подан в Великобритании. В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал 289,5 млрд руб. с четырех бывших руководителей «Открытия», в том числе с Беляева, а также с «Открытие Холдинга». Речь шла об убытках, понесенных ЦБ в ходе санации «Открытия».

В феврале этого года Беляева (после переезда в Нью-Йорк он сменил фамилию на Вольфсон) задержали в США. Минюст заподозрил его в том, что он помогал главе ВТБ Андрею Костину с обходом санкций. Костин назвал обвинения «беспочвенными».

В марте 2021 года «Траст» подал в Арбитражный суд Москвы иск против экс-главы банка «Открытие» Евгения Данкевича, бывшего руководителя корпоративного подразделения банка Геннадия Жужлева и бывшего члена правления «Открытие Холдинга» Назарычева на 107 млрд руб. «Мы продолжаем последовательную работу по расследованию обстоятельств, которые привели к краху банков «московского кольца». В прошлом году завершили подачу исков к их бенефициарам, сейчас предъявляем иски к иным лицам, которые на наш взгляд причастны к доведению этих банков до санации», — пояснял тогда президент и председатель правления «Траста» Александр Соколов.

Назарычев говорил «Коммерсанту», что был удивлен иску. «Я был руководителем департамента в банке «Открытие» и с начала 2017 года и до середины августа был сотрудником «Открытия Холдинга». Никаких самостоятельных полномочий у меня не было. Департамент занимался сделками, которые ему поручались», — утверждал он.