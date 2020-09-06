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Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов

Вадим Беляев, по версии истцов, выводил средства из «Открытия» с помощью десятков транзакций. В итоге они оседали на счетах подконтрольных ему офшорных фирм
Вадим Беляев
Вадим Беляев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Российские банки «Траст» и «ФК Открытие» подали иск на сотни миллионов долларов к проживающему в Нью-Йорке бывшему совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву. Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк.

Беляев проживает в США под именем Вадим Вольфсон. Истцы обвиняют его в выводе активов из «Открытия» с помощью схемы с десятками офшорных компаний. Их использовали для того, чтобы спрятать происхождение выведенных средств.

Банк «Траст» подтвердил журналу Forbes подачу иска. По мнению истцов, Беляев нанес значительный ущерб обоим банкам.

«Руководство банков «Открытие» и «Траст» неоднократно официально заявляло, что сделает все возможное, чтобы вернуть средства, незаконно выведенные прежними собственниками. И мы последовательно решаем эту задачу, отстаивая свои законные интересы», — сказали РБК, в свою очередь, в пресс-службе «Открытия».

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Финансы
Вадим Беляев

В иске подробно описывается процесс вывода денег из «Открытия» в контролируемые Беляевым офшоры. Самая крупная схема касается кредита на 39 млрд руб., который «Траст» выдал Otkritie Capital на покупку ценных бумаг в июне 2017 года. В результате средства, по данным истцов, прошли 83 транзакции для сокрытия их происхождения. В конечном итоге 22 млрд руб. оказались на счетах принадлежащей Беляеву компании Atesolia.

В документах дела указаны несколько подобных финансовых цепочек, проведенных в 2016–2017 годах, на общую сумму 116 млрд руб. Истцы утверждают, что Беляев был в курсе всех операций, и приводят в доказательство электронные переписки.

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Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В августе Беляев вместе с экс-владельцем Рост-банка Михаилом Шишхановым, бывшим председателем правления «ФК Открытие» Евгением Данкевичем стал соответчиком по другому иску банков «Траст» и «ФК Открытие».

То дело рассматривается в Высоком суде Лондона. Оно касается коммерческого мошенничества на $700 млн, в котором банки-истцы обвиняют семью владельца О1 Group российского предпринимателя Бориса Минца.

По версии заявителей, Беляев вместе с Данкевичем и Шишхановым помог структурам Минца продать мусорные бонды O1 Group. Ущерб от их действий оценили в $572 млн.

Авторы: Михаил Котляр, Павел Казарновский
Теги: банк «Траст», иск, суд, «ФК Открытие»
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