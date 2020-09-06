Экс-владелец банка «Открытие» получил иск на сотни миллионов долларов

Вадим Беляев, по версии истцов, выводил средства из «Открытия» с помощью десятков транзакций. В итоге они оседали на счетах подконтрольных ему офшорных фирм

Вадим Беляев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Российские банки «Траст» и «ФК Открытие» подали иск на сотни миллионов долларов к проживающему в Нью-Йорке бывшему совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву. Иск опубликован на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк.

Беляев проживает в США под именем Вадим Вольфсон. Истцы обвиняют его в выводе активов из «Открытия» с помощью схемы с десятками офшорных компаний. Их использовали для того, чтобы спрятать происхождение выведенных средств.

Банк «Траст» подтвердил журналу Forbes подачу иска. По мнению истцов, Беляев нанес значительный ущерб обоим банкам.

«Руководство банков «Открытие» и «Траст» неоднократно официально заявляло, что сделает все возможное, чтобы вернуть средства, незаконно выведенные прежними собственниками. И мы последовательно решаем эту задачу, отстаивая свои законные интересы», — сказали РБК, в свою очередь, в пресс-службе «Открытия».