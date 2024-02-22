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Финансы ,  
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В США арестовали экс-совладельца «Открытия»

В США арестовали экс-совладельца «Открытия» Беляева
Вадим Беляев
Вадим Беляев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Власти США задержали бывшего совладельца банка «Открытие» Вадима Беляева (после переезда в Нью-Йорк сменил фамилию на Вольфсон), сообщает Reuters со ссылкой на Минюст. Вместе с ним задержан Гэннон Бонд.

«Открытие» попало под санацию в 2017 году, в 2022-м банк был продан ВТБ. ЦБ после санации подавал иски к бывшим владельцам банка, первый был подан в 2019 году. Сумма требований составила 289 млрд руб. В сентябре 2020 года иски в США к экс-банкиру подали «Траст» и «Открытие»: он участвовал в мошеннической схеме по выводу сотен миллионов долларов за периметр «Открытие Холдинга», утверждают истцы. Еще один иск был подан к Беляеву в Великобритании.

РБК направил запрос в ВТБ.

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