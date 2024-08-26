Россия и Запад разошлись во мнении о дате СБ ООН по Украине

Дмитрий Полянский (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине, как ожидается, пройдет в два дня — 28 и 30 августа, сообщает зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в телеграм-канале.

«Западные члены СБ решили-таки в августе поднять в СБ ООН украинский сюжет. Заседание запрошено ими на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) 28 августа. Мы в долгу не остались и запросили заседание <...> на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) 30 августа», — так ответил он на вопрос подписчиков его канала «почему СБ ООН в августе все еще не обсудил Украину».

В частности, на заседании планируется рассмотреть вопрос по поставкам западного оружия Киеву.

Президент России Владимир Путин в июне среди условий для прекращения конфликта назвал вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов, а также Крыма и Севастополя как российских, отказ Киева от присоединения к НАТО и отмену санкций западных стран против России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти условия являются ультиматумом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в июле в разговоре с главой китайского МИДа Ван И сказал, что Украина готова вести переговоры с Россией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков после этого заявил, что Россия получает от Украины «непонятные сигналы» по вопросу мирных переговоров и не знает, насколько они реалистичны.

Он также напомнил, что в настоящее время на Украине действует запрет «на ведение каких-либо переговоров с нами». Речь идет о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины, который действует с октября 2022. В указе говорилось об отказе от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин.