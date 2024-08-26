На украинском телевидении в прямом эфире пропал свет
На украинском телеканале «Рада» пропал свет в прямом эфире во время взрывов в стране. Трансляция из студии канала шла на YouTube.
Телеведущая «Рады» в момент отключения света сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский оказался не против дипломатического завершения конфликта с Россией.
Утром 26 августа «Укрэнерго» поручило начать экстренные отключения света, сообщила энергокомпания ДТЭК. В Киеве, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Хмельницком и других украинских и подконтрольных ВСУ городах раздались взрывы. Помимо перебоев с электричеством начались проблемы с водоснабжением. В ночь на 26 августа ВСУ атаковала восемь российских регионов с помощью беспилотников.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят