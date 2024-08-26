На украинском телевидении в прямом эфире пропал свет

Фото: Chris McGrath / Getty Images

На украинском телеканале «Рада» пропал свет в прямом эфире во время взрывов в стране. Трансляция из студии канала шла на YouTube.

Телеведущая «Рады» в момент отключения света сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский оказался не против дипломатического завершения конфликта с Россией.

Утром 26 августа «Укрэнерго» поручило начать экстренные отключения света, сообщила энергокомпания ДТЭК. В Киеве, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Хмельницком и других украинских и подконтрольных ВСУ городах раздались взрывы. Помимо перебоев с электричеством начались проблемы с водоснабжением. В ночь на 26 августа ВСУ атаковала восемь российских регионов с помощью беспилотников.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.