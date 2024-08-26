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Военная операция на Украине ,  
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На Украине начались отключения электроэнергии после взрывов

В Киеве, Запорожье и Николаеве отключили свет после взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине
Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Луцке, Кривом Роге, Запорожье, Кременчуге, Кропивницком, Виннице, Днепре и Хмельницком. «Укрэнерго» ввело графики аварийного отключения света
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

В ряде городов Украины начались отключения электроэнергии после взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем телеграм-канале, что в ряде районов столицы зафиксировали перебои с энергоснабжением.

«Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети. На правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением», — уточнил Кличко. Начальник Киевской областной военной администрации Сергей Попко сообщил о работе ПВО в столице.

В Николаевской области ввели аварийные отключения света. Как рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич, «Николаевоблэнерго» дали указание ввести графики аварийных отключений.

Эту информацию подтверждает энергокомпания ДТЭК со ссылкой на «Укрэнерго», отметив, что заранее спрогнозировать аварийное отключение невозможно. Другая энергетическая организация, YASNO, сообщила об обстреле энергосистем, из-за чего во многих домах в стране пропал свет.

Телеканал «Суспiльне» сообщил, что во Львове слышны взрывы, на этом фоне начались перебои со светом.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Киеве, Харькове, Кривом Роге и Днепре прогремели взрывы
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Практически одновременно с отключением света региональные власти сообщили о взрывах в ряде украинских городов: в Киеве, Харькове, Луцке, Кривом Роге, Запорожье, Кременчуге, Кропивницком, Виннице, Днепре и Хмельницком. Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что в городе поврежден объект инфраструктуры.

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Украина взрывы Киев Харьков Виталий Кличко Николаев ДТЭК «Укрэнерго» отключение электричества
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