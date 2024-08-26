По всей Украине ввели экстренные отключения света
На всей территории Украины введены экстренные отключения электроэнергии, сообщила компания ДТЭК со ссылкой на решение «Укрэнерго».
«Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют», — говорится в публикации. Изначально отключать электричество в этот день не планировали.
Ранее утром в Киеве, Харькове, Львове, Луцке, Кривом Роге, Запорожье, Кременчуге, Кропивницком, Виннице, Днепре и Хмельницком прогремели взрывы. После этого в некоторых городах начались перебои с электричеством.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на Украине будет жарко, столбик термометра будет подниматься выше отметки 32–33 градуса Цельсия.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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