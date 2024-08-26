По всей Украине ввели экстренные отключения света

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На всей территории Украины введены экстренные отключения электроэнергии, сообщила компания ДТЭК со ссылкой на решение «Укрэнерго».

«Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют», — говорится в публикации. Изначально отключать электричество в этот день не планировали.

Ранее утром в Киеве, Харькове, Львове, Луцке, Кривом Роге, Запорожье, Кременчуге, Кропивницком, Виннице, Днепре и Хмельницком прогремели взрывы. После этого в некоторых городах начались перебои с электричеством.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на Украине будет жарко, столбик термометра будет подниматься выше отметки 32–33 градуса Цельсия.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.