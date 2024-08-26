В Киеве, Харькове, Кривом Роге и Днепре прогремели взрывы

На подступах к Киеву работает ПВО, доложило руководство города. Еще в девяти городах, подконтрольных Украине, сообщили о взрывах

Человек в бомбоубежище (Фото: Anastasia Vlasova / Getty Images)

В Киеве после воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщила городская военная администрация (КМВА) в телеграм-канале.

«В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!» — сообщил глава КМВА Сергей Попков.

Взрывы также дважды прогремели в Харькове, рассказал мэр Игорь Терехов. Власти Луцка доложили о работе ПВО.

Корреспонденты «Суспільне» сообщили о взрывах в Кривом Роге, Запорожье, Кременчуге, Кропивницком, Виннице, Днепре и Хмельницком.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Российские военные за ночь перехватили 20 беспилотников, отчиталось Минобороны. Девять из них уничтожили в Саратовской области. Обломки попали в два жилых многоэтажных дома. Четыре человека пострадали, одна женщина в тяжелом состоянии.