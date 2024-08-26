 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Степашин заявил, что России и США «придется» говорить об Украине

Степашин: России и США придется говорить об Украине после выборов
Сюжет
Военная операция на Украине
Степашин считает, что в Европе «нет переговорщиков», вести диалог об урегулировании на Украине можно только с США, но не сейчас, а после ноябрьских выборов президента
Сергей Степашин
Сергей Степашин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Россия будет вести с США диалог об урегулировании военного конфликта с Украиной, но произойдет это не прямо сейчас, считает экс-премьер Сергей Степашин.

«Понятно, что разговаривать нам придется, скорее всего, после выборов США. В Европе переговорщиков сейчас я не вижу», — сказал он в интервью ТАСС.

По мнению Степашина, канцлера Германии Олафа Шольца нельзя сравнить с Гельмутом Колем (возглавлял немецкое правительство с 1982 по 1998 год), а президента Фарнции Эмманюэля Макрона — с Жаком Шираком (1995 — 2007) или Шарлем де Голлем, который возглавлял страну в 1959–1969 годах. «Поэтому — только Госдеп США, собственно, определяющий внешнюю финансовую и военную политику», — считает он.

Экс-премьер полагает, что в дальнейшем США будет невыгодно продолжение военных действий, так как «все, что можно, они уже получили — оборонку свою раскрутили».

Кирби заявил о переговорах по ударам американским оружием по России
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Степашин возглавлял российское правительство с 19 мая по 9 августа 1999 года, на этой должности его сменил Владимир Путин. До этого был руководителем Федеральной службы контрразведки, ФСБ, министром юстиции и министром внутренних дел. После ухода с поста премьера в 2000-м стал главой Счетной палаты (до 2013 года), потом был назначен председателем наблюдательного совета государственного Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В феврале российский президент Владимир Путин допускал возможность контактов с США по урегулированию на Украине, но отмечал, что Москва учитывает призывы на Западе к поражению России.

В июне Путин озвучил предложения для запуска мирного процесса, которые включают полный вывод украинских военных с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, фиксацию статуса этих регионов как российских субъектов, отмену санкций против Москвы. Украина считает эти предложения ультиматумом и выдвигает свои условия, которые отвергает Россия. После начала боев в Курской области 6 августа в Кремле заявили, что предложения Путина не аннулированы, но сейчас, с учетом «авантюры» ВСУ, Россия не намерена разговаривать.

Курс Toncoin обвалился на 15% после задержания Павла Дурова

Что известно о задержании Павла Дурова во Франции

Ливанская группировка «Хезболла» и Израиль обменялись ударами

Холанд опередил Месси и Роналду по среднему количеству голов в XXI веке

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергей Степашин переговоры США Украина
Материалы по теме
Степашин заявил о невозможности переговоров с Киевом
Политика
Медведев заявил, что у России был риск попасть в «переговорный капкан»
Политика
Лавров назвал слухами сообщения о переговорах России и Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
В Госдуме напомнили об изменениях правил установки камер на дорогахОбщество, 05:59
Обломки дронов попали в жилые дома в Саратове и ЭнгельсеПолитика, 05:55
Абхазия назвала признание независимости Россией торжеством справедливостиПолитика, 05:40
Россияне стали чаще и больше давать в долгФинансы, 05:00
Степашин заявил, что России и США «придется» говорить об УкраинеПолитика, 04:50
Основатель Rumble назвал задержание Дурова переходом красной чертыПолитика, 04:45
«Украинская правда» узнала о побеге поддержавшего УПЦ нардепаПолитика, 04:14
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Reuters узнал об отсутствии результата на переговорах Израиля и ХАМАСПолитика, 04:09
«Страна» сообщила о смерти мобилизованного от эпилепсии в КиевеПолитика, 03:34
Telegraph связал будущее Сырского с итогами операции в Курской областиПолитика, 03:26
Глава Сальвадора на фоне задержания Дурова назвал свою страну безопаснойПолитика, 03:16
Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУПолитика, 02:43
Алаудинов сообщил о доминировании России по всей линии соприкосновенияПолитика, 02:16
NYT рассказала об охоте Израиля и США на нового лидера ХАМАСПолитика, 01:58