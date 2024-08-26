Степашин заявил, что России и США «придется» говорить об Украине

Степашин считает, что в Европе «нет переговорщиков», вести диалог об урегулировании на Украине можно только с США, но не сейчас, а после ноябрьских выборов президента

Сергей Степашин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Россия будет вести с США диалог об урегулировании военного конфликта с Украиной, но произойдет это не прямо сейчас, считает экс-премьер Сергей Степашин.

«Понятно, что разговаривать нам придется, скорее всего, после выборов США. В Европе переговорщиков сейчас я не вижу», — сказал он в интервью ТАСС.

По мнению Степашина, канцлера Германии Олафа Шольца нельзя сравнить с Гельмутом Колем (возглавлял немецкое правительство с 1982 по 1998 год), а президента Фарнции Эмманюэля Макрона — с Жаком Шираком (1995 — 2007) или Шарлем де Голлем, который возглавлял страну в 1959–1969 годах. «Поэтому — только Госдеп США, собственно, определяющий внешнюю финансовую и военную политику», — считает он.

Экс-премьер полагает, что в дальнейшем США будет невыгодно продолжение военных действий, так как «все, что можно, они уже получили — оборонку свою раскрутили».

Степашин возглавлял российское правительство с 19 мая по 9 августа 1999 года, на этой должности его сменил Владимир Путин. До этого был руководителем Федеральной службы контрразведки, ФСБ, министром юстиции и министром внутренних дел. После ухода с поста премьера в 2000-м стал главой Счетной палаты (до 2013 года), потом был назначен председателем наблюдательного совета государственного Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В феврале российский президент Владимир Путин допускал возможность контактов с США по урегулированию на Украине, но отмечал, что Москва учитывает призывы на Западе к поражению России.

В июне Путин озвучил предложения для запуска мирного процесса, которые включают полный вывод украинских военных с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, фиксацию статуса этих регионов как российских субъектов, отмену санкций против Москвы. Украина считает эти предложения ультиматумом и выдвигает свои условия, которые отвергает Россия. После начала боев в Курской области 6 августа в Кремле заявили, что предложения Путина не аннулированы, но сейчас, с учетом «авантюры» ВСУ, Россия не намерена разговаривать.