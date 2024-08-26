США оставили на Ближнем Востоке две авианосные группы
Министр обороны США Ллойд Остин распорядился продлить на Ближнем Востоке пребывание двух авианосных ударных групп, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
25 августа Остин провел переговоры с министром обороны Израиля Йоавом Галантом по теме защиты от действий ливанской группировки «Хезболла».
По словам Райдера, решение о сохранении в регионе авианосных групп было принято в рамках «твердой решимости» США «поддерживать оборону Израиля от угроз со стороны Ирана и его региональных партнеров и доверенных лиц».
В ночь на 25 августа ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы». В ЦАХАЛ подчеркнули, что атака на Ливан была превентивной, так как «Хезболла» готовилась к запуску ракет по территории Израиля. В ответ «Хезболла» заявила, что выпустила по Израилю более 320 ракет и несколько дронов со взрывчаткой. Позже в тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные уничтожили тысячи ракет ливанской группировки, в Тель-Авиве на фоне обстрелов открыли 240 бомбоубежищ.
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