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Война Израиля с ХАМАС ,  
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США оставили на Ближнем Востоке две авианосные группы

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился продлить на Ближнем Востоке пребывание двух авианосных ударных групп, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

25 августа Остин провел переговоры с министром обороны Израиля Йоавом Галантом по теме защиты от действий ливанской группировки «Хезболла».

По словам Райдера, решение о сохранении в регионе авианосных групп было принято в рамках «твердой решимости» США «поддерживать оборону Израиля от угроз со стороны Ирана и его региональных партнеров и доверенных лиц».

«Хезболла» объяснила задержку с ударом по Израилю желанием переговоров
Политика
Фото:Ammar Awad / Reuters

В ночь на 25 августа ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы». В ЦАХАЛ подчеркнули, что атака на Ливан была превентивной, так как «Хезболла» готовилась к запуску ракет по территории Израиля. В ответ «Хезболла» заявила, что выпустила по Израилю более 320 ракет и несколько дронов со взрывчаткой. Позже в тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные уничтожили тысячи ракет ливанской группировки, в Тель-Авиве на фоне обстрелов открыли 240 бомбоубежищ.

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Пентагон США Ллойд Остин Ближний Восток Израиль Хезболла
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