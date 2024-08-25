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Палестино-израильский конфликт ,  
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«Хезболла» заявила о запуске более 320 ракет и ударах по 11 базам Израиля

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Палестино-израильский конфликт
ЦАХАЛ сообщила, что наносит превентивные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане, откуда та планировала запуск ракет по израильской территории. Около сотни истребителей ВВС поразили «тысячи ракетных установок «Хезболлы», заявили там

«Хезболла» заявила, что за последние несколько часов выпустила более 320 ракет и несколько дронов со взрывчаткой по Израилю, пишет The Times of Israel.

Группировка утверждает, что нанесла удары по 11 военным базам на севере страны.

По словам официального представителя израильской Армии обороны (ЦАХАЛ) контр-адмирала Даниэля Хагари, военные продолжают удары. «Десятки самолетов сейчас атакуют цели в различных районах на юге Ливана», — сказал Хагари.

Израильская армия сообщила, что начала наносить превентивные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане, откуда она планировала запуск ракет по израильской территории.

Израиль объявил о превентивном ударе по объектам «Хезболлы»
Политика

По данным израильских военных, утром группировка собиралась атаковать центральную часть страны, но израильские силы предотвратили атаку путем превентивных ударов. В ходе этих ударов около сотни истребителей ВВС Израиля поразили «тысячи ракетных установок «Хезболлы», заявили в ЦАХАЛ.

После этого министр обороны Израиля Йоав Галант объявил режим чрезвычайного положения на 48 часов. Аэропорт Тель-Авива перестал принимать и отправлять рейсы. Через некоторое время он возобновил работу.

«Хезболла» объявила, что начала крупномасштабную атаку на Израиль. Она стала ответом на убийство командира «Хезболлы» Фуада Шукры в результате израильского авиаудара по Бейруту.

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