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Палестино-израильский конфликт ,  
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«Хезболла» объяснила задержку с ударом по Израилю желанием переговоров

Лидер «Хезболлы» связал перенос удара по Израилю с шансом на переговоры по Газе
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
«Хезболла» откладывала ответ Израилю на убийство командира Шокра в Бейруте и тем самым давала шанс на переговоры по сектору Газа, заявил лидер группировки. ЦАХАЛ сообщала о превентивном ударе по объектам в Ливане.
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

Ливанская группировка «Хезболла», поддерживаемая Ираном, отказалась от удара по гражданским объектам Израиля и решила обстрелять военную базу «Глилот» в Рамат-ха-Шароне, сроки операции переносились, чтобы дать шанс переговорам по сектору Газа, заявил лидер движения Хасан Насрулла. Его слова приводит портал Lebanon24.

«Все движение было готово к ответу сразу после убийства [командира «Хезболлы»] Фуада Шокра, однако мы понимали, что Израиль и его союзник США в тот момент готовились к нашему ответу, и спешка в таких обстоятельствах означала бы поражение. Кроме того, мы хотели дать шанс переговорам по Газе», — сказал он.

По словам Насраллы, в ходе консультаций «Хезболла» решила провести операцию отдельно от союзников исходя «из собственных соображений, которые будут раскрыты позднее».

«Мы определили ключевую цель операции в глубине Израиля, которой является база военной разведки «Глилот», — сказал он, уточнив, что она находится «в 110 км от границ Ливана и в 1,5 км от Тель-Авива». «Заявления о нанесении ударов по Тель-Авиву были ложными, так же, как и об атаках на гражданские объекты на севере и в центре Израиля, указывающими на то, что ранения израильтян были вызваны ракетами-перехватчиками их армии», — добавил он.

На вопрос о том, завершена ли ответная операция на убийство Шукры, Насралла ответил: «Если результат, по нашему мнению, окажется недостаточным, мы оставляем за собой право на ее продолжение». Также лидер «Хезболлы» подчеркнул, что движение пока не хочет использовать баллистические и высокоточные ракеты в конфликте с Израилем, но готово применить их в будущем.

«Хезболла» заявила о запуске более 320 ракет и ударах по 11 базам Израиля
Политика
О гибели Фуада Шукра при ударе Израиля по южному пригороду Бейрута стало известно 30 июля. Власти еврейского государства возлагали на него ответственность за гибель детей в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах и гражданских лиц. «Аль-Хадат» писал, что Шукр — военный советник Насраллы, израильтяне считают его вторым человеком в «Хезболле». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) называла его руководителем проекта по созданию высокоточных ракет для ливанского движения.

25 августа в Израиле на 48 часов был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Перед этим ЦАХАЛ сообщила о планах «Хезболлы» запустить ракеты по территории еврейского государства и анонсировала превентивный удар по объектам группировки в Ливане. «Хезболла» заявила, что запустила более 320 ракет и несколько дронов со взрывчаткой, удары были нанесены по 11 военным базам на севере Израиля. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху говорил об уничтожении тысячи ракетных установок ливанской группировки.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Израиль Ливан ХАМАС Палестина Хезболла сектор Газа
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