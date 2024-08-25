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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Тель-Авиве открыли 240 бомбоубежищ на фоне атак «Хезболлы»

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Nir Alon / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Nir Alon / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В Тель-Авиве на фоне обстрелов между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла» открыли 240 бомбоубежищ. Об этом сообщила мэрия города в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня утром мы открыли общественные городские бомбоубежища. 240 бомбоубежищ в Тель-Авиве постоянно обслуживаются и находятся в рабочем состоянии и в настоящее время», — говорится в сообщении.

Власти пообещали в случае необходимости добавить зоны безопасности на десятках общественных парковок, которые соответствуют специальным стандартам.

Кроме того, в городе были закрыты пляжи для купания.

В Израиле объявили чрезвычайное положение после удара по Ливану
Политика
Фото:Ohad Zwigenberg / Reuters

25 августа в Израиле на 48 часов был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Перед этим ЦАХАЛ сообщила, что узнала о планах «Хезболлы» запустить ракеты по территории Израиля, в связи с чем было принято решение нанести превентивный удар по объектам группировки в Ливане.

«Хезболла» заявила, что запустила более 320 ракет и несколько дронов со взрывчаткой, удары были нанесены по 11 военным базам на севере Израиля. Группировка объясняла, что начала атаку в ответ на убийство командира Фуада Шукра в результате израильского авиаудара по Бейруту.

Израильские военные, по словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, уничтожили тысячи ракетных установок «Хезболлы».

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Израиль Тель-Авив Хезболла бомбоубежище пляжи
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