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Палестино-израильский конфликт ,  
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Нетаньяху сообщил об уничтожении Израилем тысяч ракет «Хезболлы»

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Палестино-израильский конфликт

Израильские военные уничтожили тысячи ракет ливанской группировки «Хезболла», которая планировала атаковать страну, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит The Times of Israel.

По словам Нетаньяху, как только стало известно о подготовке «Хезболлы» к нападению на Израиль, он вместе с главами Минобороны и штаба ЦАХАЛ решили «действовать превентивно, чтобы устранить угрозу».

«С тех пор Армия обороны Израиля интенсивно работает над предотвращением угроз. <...> Она уничтожила тысячи ракет, нацеленных на север страны, она также предотвращает многие другие угрозы», — рассказал премьер на экстренном заседании кабинета национальной безопасности.

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Утром 25 августа ЦАХАЛ сообщила, что узнала о планах «Хезболлы» запустить ракеты по территории Израиля, в связи с чем было принято решение нанести превентивный удар по Ливану. После этого ливанские СМИ написали, что на юге страны было зафиксировано около 40 ударов. В Израиле был объявлен режим чрезвычайной ситуации на 48 часов.

Позже «Хезболла» заявила, что нанесла удары по 11 военным базам на севере Израиля. Группировка уточнила, что запустила более 320 ракет и несколько дронов со взрывчаткой. «Хезболла» также объясняла, что начала атаку в ответ на убийство командира Фуада Шукра в результате израильского авиаудара по Бейруту.

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Теги
Биньямин Нетаньяху Израиль Хезболла Ливан
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