Израиль объявил о превентивном ударе по объектам «Хезболлы»

Группировка «Хезболла» готовилась к запуску ракет и ракет по территории Израиля, который об этом узнал и совершил превентивную атаку в Ливане, заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Истребители ВВС Израиля в настоящее время наносят удары по целям, принадлежащим террористической организации «Хезболла», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что «Хезболла» подвергает опасности ливанских мирных жителей, и добавили, что Израиль предупреждает мирных жителей, находящихся в районах, где действует группировка, о необходимости немедленно покинуть зону риска.

«Продолжающаяся агрессия «Хезболлы» рискует втянуть народ Ливана, народ Израиля и весь регион в более широкую эскалацию», — сказал пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари.

На юге Ливана зафиксировано около 40 ударов. Израильский аэропорт Бен-Гурион не принимает рейсы, вылет самолетов также приостановлен.

Накануне посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что сейчас существует два возможных варианта: либо «Хезболла» прекратит обстрелы израильской территории, получив соответствующий приказ из Тегерана, либо ЦАХАЛ будет вынуждена начать полномасштабную войну на северном фронте. Дипломат отметила, что Россия входит в число стран, обладающих влиянием на Иран, но отказалась давать оценку усилиям Москвы по разрядке обстановки в регионе.

Сейчас ЦАХАЛ и «Хезболла» продолжают обмениваться ударами.

20 августа с территории Ливана по Израилю было выпущено 55 ракет. Военным удалось перехватить часть снарядов, а остальные упали в открытой местности. По данным ЦАХАЛ, в результате обстрела никто не пострадал, но в некоторых районах на севере страны начались пожары.

Израильские ВВС нанесли ответный удар и поразили одну из установок, откуда были запущены снаряды.

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