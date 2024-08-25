Захарова прокомментировала высказывание премьера Литвы о россиянах

Мария Захарова (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала литовские власти «нацистами» после слов премьер-министра Литвы Ингрида Шимоните о россиянах.

Речь идет о его обращении к украинцам в День независимости страны. Тогда Шимоните заявил, что Киев и Вильнюс будут праздновать окончание конфликта вместе, «со светом, с газом и без русни».

«Нацисты», — сказала Захарова в интервью «Известиям», комментируя его слова.

В начале мая дипломат заявила, что Россия будет отвечать на враждебные действия стран Балтии асимметричными мерами, прежде всего — в экономической и транзитной сферах.

Так, в середине марта 2024 года МИД в ответ на враждебную политику Латвии, Литвы и Эстонии запретил въезд в Россию 347 гражданам этих стран.

Ведомство тогда объяснило решение тем, что прибалтийские страны проводят «варварскую кампанию по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям» и «переписывают историю», отметили в министерстве.