Захарова прокомментировала высказывание премьера Литвы о россиянах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала литовские власти «нацистами» после слов премьер-министра Литвы Ингрида Шимоните о россиянах.
Речь идет о его обращении к украинцам в День независимости страны. Тогда Шимоните заявил, что Киев и Вильнюс будут праздновать окончание конфликта вместе, «со светом, с газом и без русни».
«Нацисты», — сказала Захарова в интервью «Известиям», комментируя его слова.
В начале мая дипломат заявила, что Россия будет отвечать на враждебные действия стран Балтии асимметричными мерами, прежде всего — в экономической и транзитной сферах.
Так, в середине марта 2024 года МИД в ответ на враждебную политику Латвии, Литвы и Эстонии запретил въезд в Россию 347 гражданам этих стран.
Ведомство тогда объяснило решение тем, что прибалтийские страны проводят «варварскую кампанию по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям» и «переписывают историю», отметили в министерстве.
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