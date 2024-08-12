Литва направила ноту протеста после акции с краской у посольства в Москве

Утром посольство Литвы в Москве облили красной краской. МИД республики призвал Россию расследовать акт вандализма и обеспечить безопасность представительства. По данным ведомства, на нападение правоохранители не отреагировали

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

МИД Литвы вручил ноту протеста представителю России после того, как здание посольства страны в Москве облили красной краской, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Утром 12 августа неизвестные облили красной краской входы в здание посольства Литвы в Москве. Они оставили отпечатки ладоней на стене с фасадной табличкой, а у двух дверей — красные лужи. Рядом со входом осталась банка из-под краски. По данным литовской стороны, в «нападении» участвовали четыре человека в масках, а сотрудники полиции не отреагировали на нападение.

«МИД Литовской Республики вызвал советника посольства России Андрея Гасюка в связи с нападением и вручил ему ноту решительного протеста», — говорится в публикации. Ведомство призвало принять меры для обеспечения защиты и безопасности помещений посольства и его имущества в соответствии со ст. 22 Венской конвенции, а также «провести расследование акта вандализма и привлечь виновных к ответственности».

Это не первый подобный инцидент. Месяцем ранее неизвестные облили красной краской ограду у входа в посольство Чехии в Москве и баннеры, где изображены виды страны. Аналогичный инцидент произошел 8 июля с российским посольством в Праге. Мужчина и женщина вылили на здание красную жидкость из двух ведер, назвав это реакцией на российские удары по Украине.