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Война санкций ,  
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В России запретили въезд «наиболее враждебным» чиновникам из Прибалтики

МИД: представителям властей Эстонии, Латвии и Литвы запрещен въезд в Россию
Сюжет
Война санкций
Всего Россия запретила въезд 347 гражданам Литвы, Латвии и Эстонии, среди которых министры, депутаты и журналисты. В прибалтийских странах действуют ограничения на въезд россиян
Пункт пропуска на российско-эстонской границе
Пункт пропуска на российско-эстонской границе (Фото: Евгений Ашихмин / Sputnik / РИА Новости)

Премьер-министру Латвии Эвике Силине, премьеру Эстонии Кае Каллас, министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису и еще многим высокопоставленным членам правительств прибалтийских стран запретили въезд в Россию, сообщил российский МИД.

«В последнее время в российский стоп-лист включено 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты. Из этого списка ниже приводятся имена наиболее враждебно настроенных к России представителей прибалтийских стран», — говорится в заявлении ведомства.

Запрет на въезд в МИДе назвали ответом на враждебную политику Латвии, Литвы и Эстонии по отношению к России. В частности, прибалтийские страны проводят «варварскую кампанию по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям» и «переписывают историю», отметили в министерстве.

В черный список попали также вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, министр обороны Латвии Андрис Спрудс, главнокомандующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис и другие. В российском внешнеполитическом ведомстве предупредили, что перечень может быть расширен в любое время.

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28 февраля Латвия продлила ограничения на въезд россиян, который истекал 4 марта. Въезд оставили разрешенным только для некоторых категорий граждан России: имеющим вид на жительство в Латвии или другом государстве ЕС, а также стране Европейской экономической зоны или в Швейцарии и членам семей таких граждан.

Запрет на въезд действует также в Эстонии, Литве и Польше.

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Теги
Мир Ландау
Литва Латвия Эстония МИД Россия запрет на въезд
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