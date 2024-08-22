Захарова увидела русофобию в новых требованиях Латвии к ВНЖ для россиян

Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Требования властей Латвии, усложнивших процедуру продления вида на жительство (ВНЖ) для российских граждан, нарушают международное право и носят русофобский характер, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Они грубейшим образом попирают основополагающие международно-правовые нормы, включая Всеобщую декларацию прав человека», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

В июне 2024 года Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону об иммиграции, которые устанавливают единые требования ко всем живущим в стране гражданам России для продления вида на жительство. Изменения коснулись в том числе экзаменов на знание языка.

Как сообщали «Известия», летом гражданам России, постоянно проживающим в Латвии, стали рассылать письма с требованием предоставить в миграционные органы сертификат о владении латышским языком на уровне А2, а также анкету об отношении к военной операции на Украине и Крыму.

Для продления вида на жительство латвийская миграционная служба просит предоставить заявление на продление ВНЖ, копию паспорта, подтверждение дохода не менее €700 в месяц, а также документ, подтверждающий уровень А2 в латышском языке. К ноябрю следующего года ВНЖ не выполнивших предписания будут аннулированы.

Захарова в ответ на усложнение Латвией продления вида на жительство для граждан России заявила, что Москва примет жесткие меры асимметричного характера. По ее словам, «дискриминационные требования миграционного законодательства Латвии носят открыто русофобский характер». Кроме того, она подчеркнула причастность США и Евросоюза.

Москва критикует языковую ситуацию в странах Прибалтики. Захарова в сентябре 2023 года обвинила Ригу в шовинистическом национализме в ответ на утверждение парламентом Латвии новой концепции нацбезопасности, предполагавшей закрытие русскоязычных СМИ.

По ее словам, русским языком для общения в Латвии пользуются 40% населения. Тогда Захарова отметила, что «очередной выпад Риги» в войне с русским языком и противостоянии русскоязычным жителям страны «свидетельствует о бессилии в построении истинно демократического и инклюзивного общества».