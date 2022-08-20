В Киеве запретят массовые мероприятия в День независимости
Глава Киевской государственной военной администрации Николай Жирнов поручил мэру Виталию Кличко запретить в столице массовые мероприятия с 22 по 25 августа из-за возможных ударов, пишет Страна.ua.
В среду, 24 августа, Украина отмечает День независимости.
24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Зеленский ввел военное положение в стране и объявил мобилизацию. С тех пор военное положение неоднократно продлевалось, последний раз — в конце мая. Тогда оно было продлено сразу на три месяца — до 23 августа.
В середине августа Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения в стране.
С начала военных действий в Киеве регулярно объявляется воздушная тревога. Российские военные ушли из Киевской и Черниговской областей в марте на фоне переговоров делегаций в Стамбуле.