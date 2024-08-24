В Венгрии назвали причину прекращения Киевом транзита нефти ЛУКОЙЛа

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Украина из Брюсселя получила указание прекратить транзит нефти ЛУКОЙЛа, на фоне которых Словакия и Венгрия перестали получать российскую нефть, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в интервью газете Magyar Nemzet.

По мнению министра, на это указывает отсутствие реакции Евросоюза на действия Киева.

«ЕС не защитил нашу страну. Это говорит о том, что украинское правительство получило указание из Брюсселя пойти на такой шаг», — сказал Сийярто.

Неспособность ЕС защитить Венгрию и Словакию на фоне прекращения поставок топлива «свидетельствует о фатальном ослаблении» объединения, добавил министр.

Глава ведомства также заявил, что для сферы энергетической безопасности характерно лицемерие — по его словам, за кулисами происходит «теснейшее сотрудничество между ЕС и Россией».

17 июля венгерский Сийярто заявил об остановке транзита нефти ЛУКОЙЛа через Украину. На следующий день об этом заявила компания Transpetrol — оператор словацкого участка «Дружбы». Венгрия и Словакия связали прекращение транспортировки нефти с расширением украинских санкций против российской компании, включая запрет на транзит нефти. Сийярто заявил, что Венгрия не одобрит выделение €6,5 млрд из Европейского фонда мира в качестве компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти.

Фицо в телефонном разговоре с украинским коллегой назвал санкции против ЛУКОЙЛа бессмысленными. По его словам, решение Киева означает, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, входящий в венгерскую группу MOL, получит на 40% меньше нефти, чем ему нужно для переработки. Это может привести к прекращению поставок нефти, произведенной на Slovnaft, на Украину, а они составляют почти десятую часть всего украинского потребления, предупредил Фицо.

В Кремле назвали ситуацию «достаточно кризисной» для Словакии и Венгрии. Обе страны запросили консультации с Украиной при посредничестве Еврокомиссии, после намерены передать дело в суд.