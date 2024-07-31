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Военная операция на Украине ,  
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Шмыгаль заявил о нежелании Киева обсуждать снятие санкций с ЛУКОЙЛа

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Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
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Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Власти Украины не считают предметом обсуждения отмену санкций Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) в отношении ЛУКОЙЛа, на фоне которых Словакия и Венгрия перестали получать российскую нефть, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

Он несколько раз обсудил ситуацию с остановкой транспортировки нефти российской компании по трубопроводу «Дружба» с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Премьер отметил, что Украина остается надежным энергетическим партнером, который безоговорочно выполняет договоренности о транзите.

«Санкции, введенные СНБО Украины, не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и Европы в целом. Украина настаивала и продолжает настаивать на необходимости максимального отказа от российской нефти», — написал Шмыгаль.

Премьер также отметил, что Словакия является надежным партнером Украины, от которого Киев не ожидает шантажа или угроз. Очередная межправительственная встреча по транзиту российской нефти пройдет в октябре, добавил Шмыгаль.

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Экономика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

17 июля венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил об остановке транзита нефти ЛУКОЙЛа через Украину. На следующий день об этом заявила компания Transpetrol — оператор словацкого участка «Дружбы». Венгрия и Словакия связали прекращение транспортировки нефти с расширением украинских санкций против российской компании, включая запрет на транзит нефти. Сийярто заявил, что Венгрия не одобрит выделение €6,5 млрд из Европейского фонда мира в качестве компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти.

Фицо в телефонном разговоре с украинским коллегой назвал санкции против ЛУКОЙЛа бессмысленными. По его словам, решение Киева означает, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, входящий в венгерскую группу MOL, получит на 40% меньше нефти, чем ему нужно для переработки. Это может привести к прекращению поставок нефти, произведенной на Slovnaft, на Украину, а они составляют почти десятую часть всего украинского потребления, предупредил Фицо.

В Кремле назвали ситуацию «достаточно кризисной» для Словакии и Венгрии. Обе страны запросили консультации с Украиной при посредничестве Еврокомиссии, после намерены передать дело в суд.

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Фицо Роберт

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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