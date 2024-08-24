Дипломаты посетили россиянина, арестованного в США за обход санкций

Российские дипломаты посетили гражданина России и Германии Артура Петрова, которого обвиняют в поставках микроэлектроники американского производства в Россию в обход санкций, сообщил ТАСС генконсул России в Нью-Йорке Александр Захаров.

Петров находится в центре временного содержания под стражей в Бруклине (округ Нью-Йорка). Захаров отметил, что во время общения с дипломатами Петров не жаловался на условия содержания. По словам генконсула, официальные обвинения россиянину предъявят не позднее 8 сентября. «Обвинения [Петров] считает политически мотивированными и надуманными, намерен их оспаривать», — добавил Захаров.

Петрова арестовали 26 августа 2023 года на Кипре по запросу США. Россиянину предъявлены обвинения по 11 пунктам, в том числе о нарушении экспортного контроля, контрабанде и отмывании денег. Максимальное наказание по некоторым из них предусматривает 20 лет заключения. Его экстрадировали в США 10 августа.