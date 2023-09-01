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Война санкций ,  
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США сообщили о задержании россиянина на Кипре за обход санкций

Минюст США: на Кипре арестован обвиняемый в обходе санкций россиянин
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Война санкций
На Кипре задержали гражданина России и Германии, которого США обвиняют в поставке элементов микроэлектроники в обход санкций. Утверждается, что поставленная им в Россию продукция использовалась в том числе в ходе спецоперации

По запросу США на Кипре был задержан 33-летний россиянин Артур Петров, которого обвиняют в поставках микроэлектроники американского производства в Россию в обход санкций, сообщает Минюст Штатов. Отмечается, что у задержанного также есть гражданство Германии.

Петрова задержали на Кипре 26 августа. Ему предъявлены обвинения по одиннадцати пунктам, в том числе о нарушении экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег. Максимальное наказание по некоторым из них предусматривает 20 лет тюремного заключения.

Согласно судебным документам, Петров является сотрудником российской компании Electrocom. Она занимается поставками электронных компонентов «для нужд российских промышленных предприятий», говорится на сайте организации. По версии следователей, поставляемая компанией продукция используется производителями, снабжающими российских военных.

В заявлении Минюста США говорится, что Петров и двое его сообщников для поставок электронных элементов использовали подставные компании. Утверждается, что поставленная ими техника применялась в российских беспилотниках, управляемых ракетах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и устройствах связи в том числе в рамках военной операции на Украине.

Двумя днями ранее немецкий суд выдал ордер на арест гражданина России и Германии Вальдемара В., которого подозревают в экспорте 26 электронных компонентов в российскую компанию, производящую военную технику, в том числе используемого в зоне боевых действий на Украине беспилотника «Орлан-10».

За неделю до этого в Германии задержали подозреваемого в организации поставок оружейных станков в Россию. Им оказался гражданин ФРГ Улли С., который, по данным прокуратуры, еще в 2015 году пытался организовать поставку в Россию станков на €2 млн, использующихся при производстве снайперских винтовок. Власти Германии еще в 2014 году ввели запрет на поставки в Россию как оружия, так и товаров двойного назначения.

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В российском посольстве называли задержания граждан по подозрению в сотрудничестве с Россией «шпиономанией». «Вирус бродит по Германии, вирус шпиономании. Им заражены широкие слои германского политического истеблишмента и представителей СМИ. Одним из его побочных явлений является нагнетание антироссийских настроений. Пресловутая «рука Кремля» мерещится на каждом шагу», — подчеркивали в ведомстве.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Кипр США обход санкций электроника Германия
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