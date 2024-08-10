В США экстрадировали арестованного на Кипре россиянина
Арестованного на Кипре россиянина Артура Петрова экстрадировали в США, сообщает американский Минюст.
33-летнего Петрова, имеющего гражданства России и Германии, обвиняют в поставках микроэлектроники американского производства в Россию в обход санкций. Он был арестован 26 августа прошлого года на Кипре по запросу США.
Россиянин, «предположительно, участвовал в схеме по закупке микроэлектроники американского производства, подпадающей под экспортный контроль США от имени российского поставщика критических электронных компонентов», говорится в сообщении Минюста. «Этот случай демонстрирует, что мы будем неустанно работать с правоохранительных органов для защиты национальной безопасности, а также пресечения незаконных поставок военных технологий из США в Россию», — подчеркнули там.
Генеральное консульство России в Нью-Йорке получило уведомление об экстрадиции Петрова, сообщил ТАСС генконсул Александр Захаров. «Мы будем добиваться телефонного контакта, параллельно мы будем добиваться его посещения», — сказал он.
Минюста заявлял, что Петров и двое его сообщников использовали подставные компании для поставок электронных компонентов. Россиянину предъявлены обвинения по 11 пунктам, в том числе о нарушении экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег. Максимальное наказание по некоторым из них предусматривает 20 лет заключения.
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