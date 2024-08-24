Русскоязычное общество обратилось в финский МВД из-за закрытых границ

Группа русскоязычных жителей Финляндии (Aleksanterinliitto) обратилась к МВД страны с просьбой предоставить конкретную информацию по открытию границы с Россией. Письмо опубликовано на сайте организации.

«Мы требуем озвучить точные критерии для открытия границы, а также источник данных, по которым эти критерии будут определены. Кроме того, мы просим предоставить план подготовки государственных структур к практическому применению закона о выдворении», — говорится в обращении.

Месяцем ранее общество направило петицию в Европарламент и жалобу в Еврокомиссию из-за отсутствия публикации планов по открытию границы с Россией.

В конце 2023 года Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Поводом стал резкий наплыв мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, которому, по версии Хельсинки, способствовала Москва. Россия отвергла обвинения.

Финские власти обещали частично открыть восточную границу после принятия закона о выдворении. Документ позволит временно приостанавливать подачу заявлений о предоставлении убежища на границе с Россией, если правительство посчитает, что Финляндия «подвергнется гибридному влиянию». Закон вступил в силу в конце июля, однако в начале августа премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что возможности открыть пункты пропуска пока нет.