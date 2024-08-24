 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Русскоязычное общество обратилось в финский МВД из-за закрытых границ

Группа русскоязычных жителей Финляндии (Aleksanterinliitto) обратилась к МВД страны с просьбой предоставить конкретную информацию по открытию границы с Россией. Письмо опубликовано на сайте организации.

«Мы требуем озвучить точные критерии для открытия границы, а также источник данных, по которым эти критерии будут определены. Кроме того, мы просим предоставить план подготовки государственных структур к практическому применению закона о выдворении», — говорится в обращении.

Месяцем ранее общество направило петицию в Европарламент и жалобу в Еврокомиссию из-за отсутствия публикации планов по открытию границы с Россией.

В Финляндии заявили о невозможности открыть КПП на российской границе
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В конце 2023 года Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Поводом стал резкий наплыв мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, которому, по версии Хельсинки, способствовала Москва. Россия отвергла обвинения.

Финские власти обещали частично открыть восточную границу после принятия закона о выдворении. Документ позволит временно приостанавливать подачу заявлений о предоставлении убежища на границе с Россией, если правительство посчитает, что Финляндия «подвергнется гибридному влиянию». Закон вступил в силу в конце июля, однако в начале августа премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что возможности открыть пункты пропуска пока нет.

Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии

Футболист «Зенита» перешел в английский клуб

Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Финляндия КПП российская граница жалоба
Материалы по теме
Премьер Финляндии оценил решение суда в Карелии по геноциду
Политика
В МИДе заявили о росте военной активности Финляндии
Политика
Финляндия поставит на границе с Россией контейнеры для бесед с беженцами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
Архив рассекретил документ о планах союзников начать войну против СССРПолитика, 05:00
Мэр Одессы объяснил отказ сносить памятник ПушкинуПолитика, 04:51
Житель белгородского поселка получил ожог после атаки дронаПолитика, 04:25
Германия предупредила своих граждан на Украине об атакахПолитика, 04:11
Гусев сообщил о «детонации взрывоопасных объектов» после атаки дроновПолитика, 03:54
Русскоязычное общество обратилось в финский МВД из-за закрытых границПолитика, 03:39
В демоверсию ЕГЭ по истории включили вопрос про Владимира ЖогуПолитика, 03:38
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Житель Воронежской области пострадал при атаке дронаПолитика, 03:10
Алаудинов отчитался о взятии в плен десяти военных ВСУПолитика, 02:43
Гладков сообщил о раненом при атаке дрона на белгородский поселокПолитика, 02:35
В Думе предложили выдворять мигрантов даже с погашенной судимостьюОбщество, 02:13
Смирнов рассказал о сложностях эвакуации из приграничья Курской областиПолитика, 01:47
Бастрыкин пожаловался Краснову на возвращение дела об избиении ветеранаОбщество, 01:36
В Воронежской области объявили опасность атаки дроновПолитика, 01:15