Русскоязычные граждане Финляндии пожаловались в ЕК из-за закрытия границ

Общество русскоязычных жителей в Финляндии «Александровское общество» (Aleksanterinliitto) направило петицию в Европарламент (ЕП) и жалобу в Еврокомиссию (ЕК) из-за закрытия границы с Россией. Об этом организация сообщила в своем телеграм-канале.

«К сожалению, правительство так и не опубликовало никаких конкретных планов по открытию восточной границы. Мы направили жалобу на нарушение Финляндией европейского законодательства в Еврокомиссию и получили ответ, что все факты будут рассмотрены», — говорится в публикации.

Участники «Александровского общества» добавили, что петиция в ЕП пока находится на модерации в специальном комитете и призвали писать обращения в официальные органы с требованием открыть границу.

В своем заявлении они подчеркнули, что со дня вступления в силу «Закона о выдворении» прошло более двух недель.

12 июля парламент Финляндии принял закон о выдворении нелегальных мигрантов, который позволит временно приостанавливать подачу заявления о предоставлении убежища на границе Финляндии с Россией, если правительство посчитает, что их страна «подвергнется гибридному влиянию». В таком случае уже прибывшие в страну беженцы будут депортированы.

Инициатива уже подвергалась критике за противоречие конституции страны, международным обязательствам в области прав человека, установленным ООН и подписанным страной международным договорам. В том числе комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти заявил о тревожном прецеденте для других стран и всей международной системы убежища.

Ранее власти Финляндии обещали частично открыть границу с Россией после того, как в стране примут закон о выдворении. Пункты пропуска на границе Финляндии и России закрыты с ноября 2023 года. Поводом для этого финские власти посчитали резкий наплыв мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. По версии Хельсинки, этому поспособствовала Москва.

Россия не согласна с обвинениями в содействии нелегальным мигрантам. В Кремле выражали сожаление по поводу сознательного дистанцирования Хельсинки от «добрых» отношений с Москвой.